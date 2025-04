EQS-News: HORNBACH Gruppe: Dr. Joanna Kowalska wird neue Finanzvorständin der HORNBACH Baumarkt AG und HORNBACH Management AG

EQS-News: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

HORNBACH Gruppe: Dr. Joanna Kowalska wird neue Finanzvorständin der HORNBACH Baumarkt AG und HORNBACH Management AG

Bornheim (Pfalz), Deutschland, 30. April 2025.

Die Aufsichtsräte der HORNBACH Baumarkt AG sowie der HORNBACH Management AG haben Dr. Joanna Kowalska mit Wirkung zum 15. August 2025 zum neuen Mitglied des Vorstands und zur Finanzvorständin (CFO) beider Gesellschaften bestellt. Damit wird die seit dem 1. April 2025 vakante Vorstandsposition des Finanzressorts neu besetzt. Dr. Joanna Kowalska erhält einen Vertrag mit einer Laufzeit von drei Jahren. Bis zum offiziellen Amtsantritt der neuen Finanzvorständin führen weiterhin Albrecht Hornbach für die HORNBACH Management AG und Erich Harsch für die HORNBACH Baumarkt AG interimistisch die jeweiligen Finanzressorts.

Die Diplom-Betriebswirtin Dr. Joanna Kowalska (47) begann ihre Karriere 2001 bei der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft KPMG in Düsseldorf. Dort legte sie 2005 erfolgreich das Steuerberaterexamen ab. Parallel zu ihrem beruflichen Engagement promovierte sie 2009 an der Poznan University of Economics (Polen). 2008 wechselte Dr. Joanna Kowalska zur OBI-Gruppe in Wermelskirchen, wo sie verschiedene internationale Führungspositionen im Finanzbereich, unter anderem als Director Group Accounting, Tax & Transfer Pricing, innehatte und Mitglied des General Management Teams war. Ab April 2022 verantwortete sie als Geschäftsführerin, Senior Vice President und Mitglied des erweiterten Vorstands die finanzielle Unternehmenssteuerung, Transformationsinitiativen sowie gruppenweite Finanz- und Reportingprozesse. Sie ist darüber hinaus eine ausgewiesene Nachhaltigkeitsexpertin mit ESG-Weiterbildung an der University of Oxford und verantwortete bei der OBI-Gruppe die Sustainable-Finance-Strategie sowie das globale Reporting. Dr. Joanna Kowalska bringt neben einer internationalen Managementperspektive umfangreiche Erfahrung im Bereich Digitalisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen mit. Als zertifizierte Aufsichtsrätin verfügt sie über fundierte Kenntnisse im Bereich Governance, Risk & Compliance.

Ab Mitte August 2025 wird Dr. Joanna Kowalska als CFO der HORNBACH Gruppe die Bereiche Finanzen, Steuern, Konzerncontrolling, Risikomanagement, Revision, Recht, Compliance und Investor Relations verantworten.

„Frau Dr. Joanna Kowalska bringt durch ihre langjährige Erfahrung im Finanzbereich und ihren internationalen Hintergrund hervorragende Voraussetzungen für die Leitung des Finanzressorts der HORNBACH Gruppe mit. Wir freuen uns sehr auf die zukunftsweisende Zusammenarbeit mit Frau Dr. Kowalska“, erklärt Albrecht Hornbach, Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Management AG und Aufsichtsratsvorsitzender der HORNBACH Baumarkt AG.

„Mit Frau Dr. Kowalska ist es uns gelungen, eine erfahrene Managerin für die HORNBACH Gruppe zu gewinnen. Durch ihre ausgewiesene Branchenexpertise nicht nur im Einzelhandel, sondern ganz explizit im Bereich der Bau- und Gartenmärkte, wird sie für den Vorstand und die gesamte Unternehmensgruppe eine hervorragende Bereicherung sein“, betont Erich Harsch, Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Baumarkt AG und Vorstandsmitglied der HORNBACH Management AG.

Die HORNBACH Management AG ist die persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA. Der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin führt die Geschäfte der KGaA und vertritt diese gegenüber Dritten. Die Hornbach Familien-Treuhandgesellschaft mbH hält sämtliche Aktien an der HORNBACH Management AG.

Über die HORNBACH Gruppe

Die HORNBACH Gruppe ist ein unabhängiger, familiengeführter Einzelhandelskonzern unter dem Dach der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, die an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und im SDAX vertreten ist. Die größte Tochtergesellschaft HORNBACH Baumarkt AG betreibt 173 großflächige Bau- und Gartenmärkte (inklusive Fachmärkte) sowie Online-Shops in neun europäischen Ländern. Zum Konzern gehören darüber hinaus die HORNBACH Baustoff Union, ein regionales Baustoffhandelsunternehmen mit 39 Standorten im Südwesten Deutschlands und Frankreich, sowie die HORNBACH Immobilien AG, die für den Konzern Einzelhandelsimmobilien entwickelt. Im Geschäftsjahr 2024/25 (Bilanzstichtag: 28. Februar 2025) erzielte die HORNBACH Gruppe einen Nettoumsatz von 6,2 Mrd. EUR und gehört damit zu den fünf größten Handelsunternehmen für Bau- und Gartenbedarf in Europa. Der Konzern beschäftigt rund 25.000 Mitarbeitende.

