Generalversammlung der Critical Infrastructure Association der Slowakischen Republik legt künftige Ausrichtung fest

Die Generalversammlung der Critical Infrastructure Association der Slowakischen Republik fand in Bratislava statt, an der wichtige Experten und Vertreter von Unternehmen aus dem Bereich des Schutzes kritischer Infrastrukturen teilnahmen. Zu den wichtigsten Tagesordnungspunkten gehörten die Wahl der Verbandsgremien, die Aufnahme neuer Mitglieder und die Diskussion über die strategische Ausrichtung der Verbandstätigkeiten.

Tibor Straka, ein Experte mit langjähriger Erfahrung im Bereich Sicherheit und Verteidigung, ist seit der Gründung des Verbandes dessen Präsident. Seine Vision zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor beim Schutz kritischer Infrastrukturen fand bei den anwesenden Mitgliedern breite Zustimmung.

Michal Bodo, Executive Director von FREQUENTIS Solutions & Services, und Lukas Parizek, Chairman des Rates der slowakischen Exporteure und ehemaliger Staatssekretär im Ministerium für auswärtige und europäische Angelegenheiten der Slowakischen Republik, wurden in das Präsidium gewählt. Beide bringen wertvolle Erfahrungen in den Bereichen technologische Sicherheit und internationale Beziehungen in die Führungsriege ein.

Matej Michalko von Decent Cybersecurity, der seit langem in den Bereichen Cybersicherheit, Post-Quanten-Kryptografie und Blockchain-Technologieinnovationen tätig ist, wurde zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats ernannt. Adrian Belanik von FREQUENTIS Solutions & Services und Vladimir Zeman von Panterra Advisory wurden zu Mitgliedern des Aufsichtsrats gewählt.

Die Generalversammlung verlief in einer konstruktiven Atmosphäre, in der die Delegierten über die künftigen Aktivitäten und Prioritäten des Verbandes diskutierten. Zu den wichtigsten Themen gehörten die Erhöhung der Widerstandsfähigkeit kritischer Infrastrukturen gegenüber Sicherheitsbedrohungen, der Austausch bewährter Verfahren und die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsorganisationen.

Die Critical Infrastructure Association der Slowakischen Republik strebt eine aktive Partnerschaft mit staatlichen Institutionen und der Wirtschaft an, um eine sichere und widerstandsfähige Gesellschaft aufzubauen. Die neue Führung bekräftigte ihre Entschlossenheit, die fachliche Diskussion weiter voranzutreiben und die Interessen der Mitglieder auf nationaler und internationaler Ebene zu vertreten.

Über die Critical Infrastructure Association der Slowakischen Republik

Die Critical Infrastructure Association der Slowakischen Republik (Asociacia kritickej infrastruktury Slovenskej republiky, AKI SR) ist eine Berufsorganisation, die Organisationen und Experten zusammenbringt, die sich auf den Schutz und die Entwicklung von Schlüsselelementen kritischer Infrastrukturen konzentrieren, die die Stabilität und Sicherheit der strategischen Systeme des Staates gewährleisten. AKI SR unterstützt aktiv die Umsetzung innovativer Lösungen, koordiniert die Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor und bietet fachkundige Beratung in den Bereichen Cybersicherheit und Schutz kritischer Infrastrukturen. Der Verband verfügt über Experten in mehreren wichtigen Bereichen kritischer Infrastrukturen, darunter IT und Cybersicherheit, strategische Technologien, Energiewirtschaft und industrielle Systeme. AKI SR bietet seinen Mitgliedern bedeutende Vorteile, darunter die Vertretung ihrer Interessen bei Verhandlungen mit Behörden, fachkundige Unterstützung durch Beratung und Schulungen, Networking-Möglichkeiten mit Partnern sowie umfassende Informationsdienste. Der Verband legt großen Wert auf Vertrauenswürdigkeit, Präzision, Belastbarkeit, Stabilität, Sicherheit und Professionalität bei der Unterstützung kritischer Infrastruktureinrichtungen in der Slowakei.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250430485409/de/

business@decentcybersecurity.eu