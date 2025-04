GNW-News: Der 798 Art District und das Beijing International Film Festival präsentieren gemeinsam "Art Lights the Screen" - ein Film- und Kunstfestival

^PEKING, April 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der 798 Art District und das 15.

Beijing International Film Festival (Internationale Filmfestival Beijing) haben offiziell die Veranstaltungsreihe ?Art Lights the Screen" (Kunst erhellt die Leinwand) eröffnet, die noch bis zum 5. Mai läuft. Auf einer Fläche von 520.000 m² in der 798·751 Community verbindet die Veranstaltung Technologie, Kunst und Film in sechs thematischen Bereichen, Ausstellungen und Flohmärkten zu einem immersiven kulturellen Erlebnis. Der Event umfasst sechs Hauptbereiche: ?Dream Wonderland: Film Visual Effects" (Traumwunderland: Spezialeffekte im Film), ?Art & Vision" (Kunst & Vision), ?Shared Cinema: Outdoor Film Screenings" (Gemeinsames Kinoerlebnis: Filmvorführungen im Freien), ?Into the Scene: Movie-Themed Fairs" (Hinter den Kulissen: Filmthemenmessen), ?Film Art Journey" (Reise durch die Filmkunst) sowie ?Hyper Vision: VR Cinema" (Hyper-Vision: VR-Kino). Zu den Highlights zählen die Preisverleihung ?Creativity Night" (Nacht der Kreativität), die VR- Ausstellung ?Notre-Dame" und die Filmkunstausstellung ?Where Dreams Were Created" (Wo Träume entstanden sind). Filmemacher und Künstler wie Huo Tingxiao, Ning Ying, Zhang Yishan, Hai Qing, Li Xiangqun und Wang Guangle nehmen an der Veranstaltung teil und feiern die Begegnung von Film und Kunst. Während des Festivals organisiert der 798 Art District in Zusammenarbeit mit den Kultur- und Tourismusämtern der Stadt und des Bezirks die Aktionen ?Travel with Film" (Reisen im Film) und ?Chao Young: City Movie Tour" (Chao Young: Stadtfilmtour). Besucher erhalten exklusive Rabatte in über 100 teilnehmenden Geschäften im Bezirk 798. Laut Rückmeldungen der Einzelhändler stieg der Umsatz in der ersten Woche der Veranstaltung um 150 %. Freiluftkino: Filmvorführungen unter freiem Himmel Der Power Square, ein Freiluftkino zwischen Schornsteinen und historischen Gebäuden, bietet eine einzigartige Atmosphäre, die von Industrie-Romantik geprägt ist. Gezeigt werden abwechselnd zehn Filme von Chen Sicheng, für die über das Mini-Programm von 798 kostenlose Tickets erhältlich sind. Nach den Filmvorführungen können die Besucherinnen und Besucher den Flohmarkt erkunden oder Live-Musik genießen. Am 1. Mai wird das VR-Kino ?798 Hyper Vision", das größte VR-Kino Pekings, eröffnet. Mit fünf thematischen Sälen und acht wechselnden Filmen bietet es eine hybride Realitätserfahrung. Es hat sich jetzt bereits zu einem neuen Hotspot für sozialen Austausch unter jungen Besucherinnen und Besuchern entwickelt. Das Veranstaltungsbanner ?Art Lights the Screen" verbindet Wissenschaft, Performance, Unterhaltung und Konsumkultur in einem fünfdimensionalen Rahmen aus Diskussion, Kritik, Filmvorführung, Shopping und Ausstellung und ist damit ein echtes Festival für alle. Als weltweit führender Kunststandort fördert der 798 Art District in Zusammenarbeit mit dem Beijing International Film Festival, der Beijing Film Academy und ArtNews China die Verschmelzung von ?Kunst + Film" und stärkt damit Pekings Ambitionen, sich zu einem globalen Zentrum für Film und kulturelle Innovation zu entwickeln. Kontaktinformation: info@798-art.com.cn (mailto:info@798-art.com.cn) Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a2f7c641- 2d58-45e6-87cc-07545f3187da https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/af1075bd-d824- 44d8-99c4-54fa57b5cb51 °