IRW-News: Global Uranium Corp.: Global Uranium setzt Exploration in Athabasca-Becken mit Beginn von ZTEM-Untersuchung auf Projekt Astro fort

IRW-PRESS: Global Uranium Corp.: Global Uranium setzt Exploration in Athabasca-Becken mit Beginn von ZTEM-Untersuchung auf Projekt Astro fort

ZTEM-Untersuchung hinsichtlich der Kartierung tiefer leitfähiger Ziele in unzureichend erkundetem Urankorridor in der Nähe der Mine McArthur River

30. April 2025 - Calgary, Alberta / IRW-Press / Global Uranium Corp. (CSE: GURN | OTC: GURFF | FRA: Q3J) (das Unternehmen oder Global) und Cosa Resources Corp. (TSX-V: COSA) (OTCQB: COSAF) (FWB: SSKU) (Cosa) freuen sich bekannt zu geben, dass die geophysikalischen Untersuchungen auf dem Uranprojekt Astro im östlichen Athabasca Basin in Saskatchewan begonnen haben. Dieses vollständig finanzierte Programm stellt die erste Phase des mehrstufigen Earn-in-Abkommens zwischen Global Uranium und Cosa dar, das vom Unternehmen am 9. April 2025 bekannt gegeben wurde und Global das Recht einräumt, am Projekt eine Beteiligung von bis zu 80 % zu erwerben.

Die von Geotech Ltd. durchgeführte ZTEM-Helikopter-Untersuchung wurde konzipiert, um eine elektromagnetische Erfassung des gesamten Konzessionsgebiets zu ermöglichen, um tiefe Grundgebirgsleiter, strukturelle Merkmale und Alterationszonen zu identifizieren, die für gewöhnlich mit hochgradigen Uranlagerstätten in Zusammenhang stehen. Die Untersuchung wird insgesamt 1.460 km Luftlinie umfassen und die weniger als 25 % des Konzessionsgebiets, die bis dato untersucht wurden, beträchtlich erweitern.

Der Beginn dieser umfassenden Flugvermessung unterstreicht unser strategisches Bestreben, das gesamte Explorationspotenzial des Projekts Astro zu erschließen, sagte Ungad Chadda, CEO von Global Uranium. Unser Schwerpunkt liegt auf der bedeutsamen Exploration in erprobten Uranrechtsprechungen und Astro passt genau in diese Vision. Dieses Programm ist ein wesentlicher Schritt in Richtung Definierung von vorrangigen Bohrzielen in einer Region, die für erstklassige Uranlagerstätten bekannt ist.

Die ZTEM-Daten werden von Condor Consulting Inc. ausgewertet, einem anerkannten Experten für geophysikalische Untersuchungen im Athabasca Basin, und stellen die Basis für ein Folgeprogramm dar, das Ambient Noise Tomography (ANT), EM-Bodenuntersuchungen und Testbohrungen in den vielversprechendsten Gebieten in den Jahren 2025 und 2026 umfasst.

Das Projekt Astro ist etwa 28 km von der Mine McArthur River von Cameco entfernt und umfasst über 40 km an unerprobter Streichenlänge mit magnetischen Tiefstwerten und eingeschränkter Abdeckung mit modernen geophysikalischen Untersuchungen. Historische Bohrungen in diesem Gebiet haben Alterationsmerkmale und geochemische Signaturen identifiziert, die mit diskordanten Uransystemen in Zusammenhang stehen. Der Explorationsansatz von Global Uranium soll diese Ziele mittels moderner Untersuchungstechniken und strategischer Bohrungen rasch und effizient bewerten.

QUALIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER

Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., Vice President of Exploration von Global Uranium und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

ÜBER GLOBAL URANIUM CORP.

Global Uranium Corp. richtet sein Hauptaugenmerk auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen, vorwiegend in Nordamerika. Neben seinen Rechten im Rahmen der Optionsvereinbarung verfügt das Unternehmen zurzeit über die Rechte an den folgenden anderen Uranprojekten: das Konzessionsgebiet Wing Lake im Gebiet Mudjatik im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan; das Northwest Athabasca-Joint Venture mit Forum Energy Metals Corp. und NexGen Energy Ltd. in der Region Northwest Athabasca in der kanadischen Provinz Saskatchewan; sowie die Projekte Great Divide Basin District, Gas Hills District und Copper Mountain District im US-Bundesstaat Wyoming.

ÜBER COSA RESOURCES CORP.

Cosa Resources ist ein kanadisches Uranexplorationsunternehmen, das im Norden von Saskatchewan tätig ist. Das Portfolio des Unternehmens umfasst etwa 237.000 Hektar in mehreren zu 100 % unternehmenseigenen und von Cosa betriebenen Joint-Venture-Projekten in der Region des Athabasca-Beckens, die allesamt noch nicht ausreichend erkundet sind und mehrheitlich innerhalb oder im Umfeld bewährter Urankorridore liegen.

Das preisgekrönte Managementteam von Cosa kann mit einer langen Erfolgsbilanz in Saskatchewan aufwarten. Im Jahr 2022 wurden Mitglieder des Teams von Cosa mit dem AME Colin Spence Award für ihre frühere Beteiligung an der Entdeckung der Lagerstätte Hurricane von IsoEnergy ausgezeichnet. Neben Hurricane haben Mitarbeiter von Cosa als Teamleiter oder persönlich an der Entdeckung der Lagerstätte Gryphon von Denison mitgewirkt.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Ungad Chadda

CEO

587-330-0045

info@globaluranium.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Wörtern wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, werden, prognostiziert, geschätzt und ähnlichen Ausdrücken und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind, soll zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basiert auf der aktuellen Überzeugung oder den Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse.

Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf das Projekt, einschließlich der Aussichten des Projekts, seines Potenzials, Erweiterungen des strukturellen Korridors McArthur River/Fox Lake und anderer vorteilhafter geologischer Trends zu beherbergen; die Fähigkeit des Unternehmens, das Projekt als bedeutenden Beitrag zur Uranlandschaft des Athabasca-Beckens zu etablieren; und die Explorationspläne des Unternehmens und von Cosa in Bezug auf das Projekt, einschließlich der Eignung des Projekts für fortgeschrittene geophysikalische Explorationen und Bohrungen zur Abgrenzung überzeugender Ziele, beziehen. Verschiedene Annahmen oder Faktoren werden typischerweise verwendet, um Schlussfolgerungen zu ziehen oder Prognosen oder Vorhersagen zu erstellen, die in zukunftsgerichteten Informationen dargelegt werden, einschließlich der Annahme, dass die historischen Arbeiten im Zusammenhang mit dem Projekt für die tatsächliche geologische Beschaffenheit des Projekts repräsentativ sind; dass das Projekt die geologischen Eigenschaften nahe gelegener Projekte, Lagerstätten und Minen teilen könnte; und dass das Unternehmen und Cosa bei der Exploration des Projekts gemäß der Optionsvereinbarung erfolgreich zusammenarbeiten werden, unter anderem durch die Durchführung fortgeschrittener geophysikalischer Explorationen und Bohrungen. Diese Annahmen und Faktoren beruhen auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl diese Aussagen auf vernünftigen Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die Schlussfolgerungen oder Prognosen als richtig erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren zählen: das Risiko, dass das Unternehmen keine Beteiligung am Projekt gemäß der Optionsvereinbarung erwirbt; Risiken in Verbindung mit der gemeinsamen Exploration des Projekts durch das Unternehmen und Cosa, einschließlich des Risikos, dass das Unternehmen und Cosa sich nicht über die Art und Weise oder den Zeitplan der Exploration des Projekts einigen und/oder nicht in der Lage sind, bei der Exploration des Projekts gemäß der Optionsvereinbarung erfolgreich zusammenzuarbeiten; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten verbunden sind, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit dem Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen, Änderungen der Projektparameter oder Verzögerungen bei der Neudefinition von Plänen, dass die Mineralexploration von Natur aus unsicher ist und dass die Ergebnisse der Mineralexploration nicht unbedingt auf die tatsächliche Geologie oder Mineralisierung eines Projekts hinweisen; dass die Mineralexploration erfolglos sein oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse erzielen könnte; dass die Eigenschaften des Projekts nicht den Eigenschaften nahe gelegener Projekte, Lagerstätten und Minen entsprechen; Betriebsrisiken; aufsichtsrechtliche Risiken; einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Genehmigung der Aktienausgaben im Rahmen der Optionsvereinbarung durch die CSE sowie mit dem Erlangen der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen für die Durchführung von Explorationsarbeiten auf dem Projekt; Finanzierungs-, Kapitalisierungs- und Liquiditätsrisiken; Eigentums- und Umweltrisiken sowie Risiken im Zusammenhang mit dem Nichterhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Investoren nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen gelten ausdrücklich für alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79426

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79426&tr=1

