IRW-News: Mustang Energy Corp.: Mustang Energy Corp. stellt ein Update zur geophysikalischen Neuinterpretation und Zielerstellung bereit

VANCOUVER, British Columbia, 2. Mai 2024 / IRW-Press / Mustang Energy Corp. (CSE: MEC, OTC: MECPF, FWB:92T) (das Unternehmen oder Mustang) freut sich, ein Update zu seinen laufenden geophysikalischen Neuaufbereitungs-, Neuinterpretations- und Zielerstellungsarbeiten in Zusammenarbeit mit dem führenden geophysikalischen Beratungsunternehmen Resource Potentials Ltd. (ResPot) aus Perth, Australien, bekannt zu geben. Diese Initiative spiegelt das Engagement von Mustang wider, die Exploration seiner Uranprojekte im Athabasca-Becken durch eine kosteneffiziente, technisch fundierte Datenintegration voranzutreiben.

Methodik der geophysikalischen Neuinterpretation

Nach einer detaillierten Zusammenstellung historischer Daten hat ResPot eine Reihe hochauflösender luftgestützter magnetischer, radiometrischer, gravimetrischer und elektromagnetischer (EM) Datensätze über Mustangs Konzessionsgebieten neu aufbereitet und interpretiert. Diese Datensätze stammen aus öffentlich zugänglichen Vermessungen von Provinz- und Bundesbehörden und wurden mit digitalen Höhenmodellen, geologischen Karten, Aufzeichnungen über Mineralvorkommen, Bohr- und geochemischen Daten sowie Satellitenbildern in einer GIS-Software integriert.

Magnetische Datensätze wurden verwendet, um die Tiefe und den Aufbau der Diskordanz im Athabasca-Becken - einer wichtigen Kontrolle für hochgradige Uranmineralisierungen - zu bestimmen. EM-Datensätze, unter anderem von VTEM-, MegaTEM-, GeoTEM-, ZTEM- und VLF-Untersuchungen, wurden verarbeitet, um leitfähige Anomalien zu identifizieren, die möglicherweise mit graphitischen Peliteinheiten und Vertonungszonen zusammenhängen.

Verhältnisse und Produkte von Radioelementkonzentrationen (K, Th, U) wurden berechnet, um subtile radiometrische Anomalien trotz ihrer Anfälligkeit für Abschwächung durch Deckschichten hervorzuheben. Die integrierte Interpretation hat mehrere Bereiche von Interesse aufgedeckt, die mit EM-magnetisch schwachen Anomalien übereinstimmen, die für im Grundgebirge beherbergte diskordanzgebundene Uranlagerstätten charakteristisch sind.

Eine Schlüsselkomponente dieser Arbeit war die kontinuierliche Interpretation geophysikalischer Daten, um das gezielte Abstecken von Mineral-Claims zu unterstützen, sowie die Überprüfung interner und öffentlicher Datensätze, während Mustang potenzielle Projektakquisitionen und Joint-Venture-Möglichkeiten evaluiert.

Neben der Neubearbeitung, Neuinterpretation und Zielerstellung mittels historischer Datensätze werden gegenwärtig auch neu erworbene luftgestützte geophysikalische Untersuchungen ausgewertet. Dazu gehören eine MobileMT-Untersuchung, die vor Kurzem über dem Projekt Yellowstone abgeschlossen wurde, und eine Xcite-TDEM-Untersuchung über dem Projekt Dutton. Weitere Analysen werden auch für die bevorstehende Xcite-TDEM-Untersuchung durchgeführt, wobei die Erfassung radiometrischer Daten für das Projekt Spur im Mai geplant ist. Es wird erwartet, dass diese aktuellen Datensätze die historischen Kompilierungsarbeiten ergänzen und Mustangs Fähigkeit verbessern werden, bohrfertige Ziele in seinem gesamten Portfolio zu priorisieren.

Zielerstellung:

Die bisher durchgeführten Arbeiten haben zu einer Zielerstellung geführt, die auf den öffentlich zugänglichen geophysikalischen Datensätzen des Uranportfolios von Mustang im Athabasca-Becken basiert. Auf Grundlage dieser Neuinterpretation wurden Gebiete von Interesse identifiziert:

Projekt 914W:

Dieses Projekt befindet sich etwa 45 km südlich des Athabasca-Beckens und beherbergt eine EM-Leiteranomalie, die mit einem magnetischen Tief und einer subtilen radiometrischen Uransignatur zusammenfällt (Abbildung 1). Darüber hinaus liegt das Projekt entlang eines Trends mit bekannten Uran- und REE-Vorkommen. Das Unternehmen plant, in diesem Frühjahr ein feldbasiertes Prospektionsprogramm zu starten, um diese vorrangigen Ziele weiter zu bewerten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79454/MEC_050225_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Claim des Projekts 914W mit Mineralvorkommen über einem Mosaikfarbbild der EM-Zerfalls-Daten aus drei benachbarten luftgestützten EM-Untersuchungen, wobei warme Farben elektrische Leiter anzeigen, die alle über einem Graustufen-Hintergrundbild magnetischer Derivate liegen. Ein EM-Leiter von Interesse fällt mit einer schwachen magnetischen Anomalie zusammen und wird als vorrangiges Zielgebiet betrachtet. (Kartenebenen entnommen aus: Government of Saskatchewan Mining and Petroleum GeoAtlas und Natural Resources Canada)

Projekt Spur:

Spur, das etwa 30 km südlich des Beckens liegt, ist von regionalen magnetischen Tiefs und EM-Leitern durchzogen (Abbildung 2). Radiometrische Anomalien sind offensichtlich, wenn auch durch die Deckschichten gedämpft. Mustang hat Axiom Exploration mit dem Einsatz des Xcite-TDEM-Systems und der gleichzeitigen Erfassung radiometrischer Daten beauftragt, um Gebiete zu erkunden, die von modernen EM-Vermessungstechniken nicht erfasst werden. Basierend auf dem regionalen Trend der Vorkommen gilt dieses Projekt ebenso wie 914W als aussichtsreich für eine REE-Mineralisierung.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79454/MEC_050225_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Claims des Projekts Spur mit Mineralvorkommen und ausgewählten Interpretationslinien über einem ternären radiometrischen Bild (links), bei dem K rot, Th grün und U blau ist, und späten EM-Zerfallszeitbildern von drei benachbarten luftgestützten EM-Untersuchungen (rechts), bei denen warme Farben elektrische Leiter anzeigen, die alle über Graustufen-Hintergrundbildern magnetischer Derivate liegen. Es ist zu beachten, dass über den Hauptteil des Claims Spur keine EM-Datensätze verfügbar sind. (Kartenebenen entnommen aus: Government of Saskatchewan Mining and Petroleum GeoAtlas und Natural Resources Canada)

Ford Lake:

Ford Lake umfasst 3 nicht zusammenhängende Claim-Blöcke und liegt innerhalb des Beckens in der Nähe des südlichen Randes, mit einer interpretierten Tiefe zur Diskordanz von ca. 400 Meter oder weniger. Ford Lake weist eine starke, nicht überprüfte EM-Leiteranomalie auf, die mit einem magnetischen Tief zusammenfällt. Diese Anomalie steht in räumlichem Zusammenhang mit einem bekannten Uranvorkommen im Nordosten2 und einem subtilen radiometrischen U-Th-Trend. Nachfolgende Kartierungen und Probenahmen werden empfohlen (Abbildung 3).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79454/MEC_050225_DEPRcom.003.jpeg

Abbildung 3: Claims des Projekts Ford Lake mit Mineralvorkommen über einem Mosaikfarbbild der VTEM-EM-Zerfalls-Daten aus drei separaten luftgestützten EM-Untersuchungen, wobei warme Farben elektrische Leiter anzeigen, die alle über einem Graustufen-Hintergrundbild magnetischer Derivate liegen. Ein EM-Leiter von Interesse fällt mit einer schwachen magnetischen Anomalie zusammen und befindet sich entlang einer interpretierten Faltenachse eines bekannten U-Vorkommens. (Kartenebenen entnommen aus: Government of Saskatchewan Mining and Petroleum GeoAtlas und Natural Resources Canada)

Cigar Lake East:

Cigar Lake East umfasst zwei nicht zusammenhängende Claim-Blöcke und befindet sich innerhalb des Beckens in der Nähe des östlichen Randes, wobei die Tiefe der Diskordanz auf ca. 200 Meter oder weniger geschätzt wird. Cigar Lake East weist mehrere parallele, von Nordosten nach Südwesten verlaufende Trends magnetischer Tiefs auf, von denen einige in der Vergangenheit durch Bohrungen überprüft wurden und eine U-Mineralisierung beherbergen, einschließlich der etwa 40 km nordöstlich gelegenen Uranmine Rabbit Lake. Ein Trend mit schwacher magnetischer Anomalie innerhalb der Claims von Mustang fällt mit EM-Leiteranomalien zusammen und wurde noch nicht durch Bohrungen überprüft.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79454/MEC_050225_DEPRcom.004.jpeg

Abbildung 4: Claims des Projekts Cigar Lake East mit historische Bohransatzpunkten und Mineralvorkommen über einem Mosaikfarbbild der VTEM-EM-Zerfalls-Daten von zwei separaten luftgestützten EM-Untersuchungen, wobei warme Farben elektrische Leiter anzeigen, die alle über einem Graustufen-Hintergrundbild magnetischer Derivate liegen. Ein EM-Leiter von Interesse deckt sich mit einer starken magnetischen Anomalie, die in der Vergangenheit nicht durch Bohrungen überprüft wurde; sie liegt entlang des Trends der U-Mine Rabbit Lake und angrenzend an bekannte mineralisierte Trends. (Kartenebenen entnommen aus: Government of Saskatchewan Mining and Petroleum GeoAtlas und Natural Resources Canada)

Unsere Partnerschaft mit ResPot hat wertvolle Erkenntnisse geliefert, die die Uranexplorationsstrategie von Mustang voranbringen, sagte Nicholas Luksha, CEO und Direktor von Mustang Energy. Durch die Nutzung bestehender Datensätze und geophysikalischer High-End-Modellierungen verfeinern wir unsere Bohrziele und optimieren gleichzeitig unsere Explorationsausgaben. Diese Interpretationen bilden die Grundlage für unser Feldprogramm 2025 und liegen unseren laufenden Projektevaluierungsbemühungen zugrunde.

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen geophysikalischen Daten sind nicht endgültig und die Ergebnisse befinden sich noch in einem frühen Stadium der Interpretation, was keine Garantie für eine Mineralentdeckung darstellt.

Über Resource Potentials:

Resource Potentials Ltd. ist ein Beratungs- und Vertragsunternehmen, das auf geophysikalische Untersuchungsplanung, Datenerfassung, -verarbeitung, -modellierung, -inversion, Datenintegration, -interpretation und Bohrzielerstellung spezialisiert ist. ResPot mit Sitz in Perth, Western Australia, wurde 2001 gegründet und bietet seinen Kunden Fachwissen und Produkte an, die ihren Anforderungen und Budgets für Explorations-, Bohr- und Bergbauarbeiten entsprechen. ResPot verfügt über große Erfahrung in der Verarbeitung, Interpretation und Modellierung von Potenzialfeldern (Magnetik und Gravitation) und anderen geophysikalischen Untersuchungen wie Radiometrie, EM, IP, GPR und seismischen Daten in einer Vielzahl von geologischen Umgebungen für Rohstoffe wie Gold, Eisen, Basismetalle, Uran, REE, Mangan, Kohle, Diamanten, Öl und Gas, Grundwasser usw.

Qualifizierende Stellungnahme:

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Lynde Guillaume, P.Geo., Technical Advisor von Mustang Energy und eingetragenes Mitglied der Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan, geprüft und genehmigt. Frau Guillaume ist eine qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Über Mustang Energy Corp.:

Mustang Energy ist ein Ressourcenexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung vielversprechender Vorkommen von Uran und kritischen Mineralien gerichtet ist. Das Unternehmen erkundet aktiv seine Konzessionsgebiete im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan und verfügt über 92.211 Hektar im und im Umfeld des Athabasca-Beckens. Das Projekt Ford Lake von Mustang erstreckt sich über 7.743 Hektar im produktiven östlichen Athabasca-Becken, während sich die Projekte Cigar Lake East und Roughrider South über 3.442 Hektar erstrecken. Hinzu kommt noch das Projekt Spur (17.929 Hektar) in der südöstlichen Region. Mustang hat mit dem Projekt Yellowstone (21.820 Hektar) auch ein Profil in der Region Cluff Lake im Athabasca-Becken etabliert und seine Präsenz im südlichen Zentrum des Athabasca-Beckens durch das Projekt Dutton (7.633 Hektar) weiter ausgebaut.

