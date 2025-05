OC Oerlikon / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 des Kotierungsreglement (KR) Medienmitteilung



06.05.2025 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Q1 mit stabilem Auftragseingang trotz Gegenwind am Markt

Weitgehend stabiler Auftragseingang im ersten Quartal, wobei die Dynamik im Laufe des Quartals zunahm

Der Umsatz im ersten Quartal war aufgrund herausfordernder Endmärkte leicht niedriger als im Vorjahr

Umsetzung der Pureplay-Strategie: verbindliche Vereinbarung mit Rieter zur Veräusserung von Barmag zu einer attraktiven Bewertung über den Zyklus hinweg (siehe separate Pressemitteilung); neu wird Barmag als nicht fortgeführte Aktivitäten berichtet

Oerlikon aktualisiert den im Februar abgegebenen Ausblick für 2025, um ihn an den Pureplay-Umfang anzupassen. Das Unternehmen weist auf zunehmende makroökonomische Unsicherheiten hin, die sich aus Handelskonflikten ergeben können; Oelikon beobachtet die Situation genau

Oerlikon1 mit weitgehend stabilen Aufträgen trotz Gegenwind am Markt

Das Kaufverhalten der Kunden von Oerlikon blieb im ersten Quartal aufgrund der schwachen industriellen Aktivität vorsichtig. Während die Einkaufsmanagerindizes (PMIs) insgesamt im Vergleich zum vierten Quartal leicht an Schwung gewannen, blieb der PMI in der Eurozone stark rückläufig. Die PMIs in den USA und China lagen im ersten Quartal etwa auf neutralem Niveau.

In herausfordernden Endmärkten erzielte Oerlikon einen stabilen Bestellungseingang (-1,6%) und einen leicht tieferen Umsatz (-3,7%) bei konstanten Wechselkursen im Jahresvergleich. Die Widerstandsfähigkeit wurde durch kontinuierliche Innovation und guten Leistungen in den Bereichen Luftfahrt, HRSflow und Werkzeugbau unterstützt, was den Gegenwind in den Bereichen Automobil, allgemeine Industrie und Luxus im schwierigen makroökonomischen Umfeld ausglich. Insgesamt verbesserte sich das Auftragsmomentum im Laufe des ersten Quartals.

Oerlikon1: Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2025 (in CHF Millionen, gerundet2)

1Oerlikon bezieht sich auf die früheren Geschäftsbereiche Surface Solutions und HRSflow2Unterschiede bei Gesamtwerten gegenüber der Summe der Einzelwerte können sich durch Rundungen ergeben3Bereinigt um Wechselkursänderungen; es gab keinen M&A-Effekt im vergleichbaren Zeitraum

Nicht fortgeführte Aktivitäten: Barmag mit sequenziell steigendem Bestellungseingang im ersten Quartal

Barmag (ehemals 'Polymer Processing Solutions' ohne HRSflow) erzielte im ersten Quartal einen Auftragseingang von CHF 184 Millionen. Dies entspricht einer sequenziellen Steigerung von 25% und 14% im Vergleich zu CHF 148 Millionen im vierten Quartal 2024 und CHF 162 Millionen im dritten Quartal 2024. Barmag verzeichnete weiterhin positive Impulse bei kleinen und mittelgrossen Filamentaufträgen. Im Vergleich zum ersten Quartal 2024 gingen die Aufträge aufgrund unterschiedlicher Saisonalität um 15,6% bei konstanten Wechselkursen zurück, im Einklang mit den Erwartungen des Unternehmens. Die schleppende industrielle Produktion, wie durch die PMIs angezeigt, beeinträchtigte weiterhin das Nicht-Filament-Geschäft.

Die Umsätze von Barmag verbesserten sich im Jahresvergleich um 22,5% bei konstanten Wechselkursen, unterstützt durch das Filament-Geschäft. Barmag konzentriert sich weiterhin auf Innovation und Kostenkontrolle, wobei sich die Margen der Filamentkunden kontinuierlich verbessern und die mittelfristigen Wachstumstreiber intakt bleiben.

Nicht fortgeführte Aktivitäten1: Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2025 (in CHF Millionen, gerundet2)

1Barmag wird als nicht fortgeführte Aktivitäten ausgewiesen2Unterschiede bei Gesamtwerten gegenüber der Summe der Einzelwerte können sich durch Rundungen ergeben3Bereinigt um Wechselkursänderungen; es gab keinen M&A-Effekt im vergleichbaren Zeitraum

Aktualisierung des Ausblicks für 2025 durch Anpassung an den Pureplay-Umfang

Oerlikon gibt keinen Ausblick mehr für Barmag ab, das als nicht fortgeführte Aktivitäten ausgewiesen wird. Daher aktualisiert Oerlikon seinen im Februar bereitgestellten Finanzausblick für 2025:

Oerlikon erwartet weiterhin, dass der organische Umsatz bei konstanten Wechselkursen stabil bleibt oder um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz steigt, trotz schwacher Endmärkte, insbesondere im Luxusgeschäft. Oerlikon erwartet eine operative EBITDA-Marge von ~18,5%. Dies berücksichtigt die im Februar bereitgestellte Margenprognose von Surface Solutions von 18,5-19,0%. Darüber hinaus werden die zuvor von Barmag gedeckten zentralen Unternehmenskosten berücksichtigt. Oerlikon setzt einen klaren Plan um, um die zentralen Unternehmenskosten an den Pureplay-Umfang anzupassen.

Oerlikon erkennt zunehmende makroökonomische Unsicherheiten aufgrund möglicherweise länger anhaltender Handelskonflikte. Oerlikon überwacht die Situation genau und legt weiterhin grossen Wert auf Preisgestaltung und Kosteneffizienz.

Weitere Informationen

Die Medienmitteilung ist unter www.oerlikon.com/medienmitteilungen und www.oerlikon.com/ir verfügbar.

Über Oerlikon Oerlikon (SIX: OERL) ist weltweit führend in den Oberflächentechnologien mit einer Tochterfirma für Chemiefaserlösungen, Barmag. Mit einem einzigartigen Portfolio in den Bereichen Oberflächentechnologie, moderne Werkstoffe, Beschichtungsanlagen und Bauteile verbessern wir Produkte mit höherer Effizienz, Haltbarkeit und Nachhaltigkeit. Oerlikon bedient eine Vielzahl von Branchen, unter anderem in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Automobilbau, Defense, Energiewirtschaft, Medizintechnik, Luxusgüter und Semiconductor. Mit Hauptsitz in Pfäffikon, Schweiz, ist der Konzern mit über 12 000 Mitarbeitenden an 199 Standorten in 38 Ländern mit einem Umsatz von CHF 2,4 Mrd. im Jahr 2024 präsent.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an

Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Medienmitteilung von OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, vom 6. Mai 2025, die Sie unter www.oerlikon.com abrufen können. Im Falle von Unstimmigkeiten gilt die englische Originalversion.

Disclaimer OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon (nachfolgend zusammen mit den Gruppengesellschaften als „Oerlikon“ bezeichnet), hat erhebliche Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass ausschliesslich aktuelle und sachlich zutreffende Informationen in dieses Dokument Eingang finden. Es gilt gleichwohl festzuhalten und klarzustellen, dass Oerlikon hiermit keinerlei Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, betreffend Vollständigkeit und Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen in irgendeiner Art und Weise übernimmt. Weder Oerlikon noch ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer, Führungskräfte, Mitarbeitenden sowie externen Berater oder andere Personen, die mit Oerlikon verbunden sind oder in einem anderweitigen Verhältnis zu Oerlikon stehen, haften für Schäden oder Verluste irgendwelcher Art, die sich direkt oder indirekt aus der Verwendung des vorliegenden Dokuments ergeben.

Dieses Dokument (sowie alle darin enthaltenen Informationen) beruht auf Einschätzungen, Annahmen und anderen Informationen, wie sie momentan dem Management von Oerlikon zur Verfügung stehen. In diesem Dokument finden sich Aussagen, die sich auf die zukünftige betriebliche und finanzielle Entwicklung von Oerlikon oder auf zukünftige Ereignisse im Zusammenhang mit Oerlikon beziehen. Solche Aussagen sind allenfalls als zukunftsgerichtete Aussagen zu verstehen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten und unterliegen gewisse(n) Risiken, Unsicherheits- und andere(n) Faktoren, welche zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorhersehbar sind und/oder auf welche Oerlikon keinen Einfluss hat. Diese Risiken, Unsicherheits- und anderen Faktoren können dazu beitragen, dass sich die (insbesondere betrieblichen und finanziellen) Ergebnisse von Oerlikon substanziell von den Ergebnissen unterscheiden können, die allenfalls aufgrund der in den zukunftsgerichteten Aussagen getroffenen Aussagen in Aussicht gestellt wurden oder erwartet werden konnten. Oerlikon leistet keinerlei Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, dass die zukunftsgerichteten Aussagen auch eintreffen werden. Oerlikon ist nicht verpflichtet und übernimmt keinerlei Haftung dafür, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder auf irgendeine andere Art und Weise einer Überprüfung zu unterziehen, um diese an neuere Erkenntnisse, künftige Ereignisse oder sonstige Entwicklungen in irgendeiner Art anzupassen.

Dieses Dokument (sowie alle darin enthaltenen Informationen) stellt weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf oder zur Tätigung einer anderen Transaktion im Zusammenhang mit Effekten von Oerlikon dar, noch darf es als Werbung für Kauf, Verkauf oder eine andere Transaktion im Zusammenhang mit Effekten von Oerlikon verstanden werden. Investoren sind vollumfänglich und ausschliesslich selbst verantwortlich für die von ihnen getroffenen Investitionsentscheidungen.

Ende der Adhoc-Mitteilung

2130528 06.05.2025 CET/CEST