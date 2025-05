AKTIE IM FOKUS: Redcare auf Talfahrt nach Zahlen-Details - Marge im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach detaillierten Quartalszahlen ist die Aktie von Redcare Pharmacy am Dienstag kurz nach dem Handelsauftakt in die Verlustzone gedreht. Zuletzt büßte sie in einem insgesamt schwachen Markt als vorletzter MDax -Wert 8,1 Prozent auf 123,10 Euro ein. Die am Vortag übersprungene 200-Tage-Durchschnittslinie, die den längerfristigen Trend signalisiert, gab keinen Halt.

Analysten sprachen zwar von einem weitgehend wie erwartet ausgefallenen Zahlenwerk der Online-Apotheke, doch wiesen sie darauf hin, dass die operative Profitabilität noch etwas schwächer gewesen sei als allgemein angenommen.

So sei die bereinigte Ebitda-Marge wegen höherer Marketingausgaben für verschreibungspflichtige Medikamente in Deutschland auf 1,3 Prozent zurückgegangen. Der Konsens lag bei 1,4 Prozent, wie UBS-Analyst Olivier Calvet schrieb. Dies sei verhaltener als das Jahresziel von 2,0 bis 2,5 Prozent sowie schwächer als ein Jahr zuvor./ck/jha/