EQS-News: Sranan Gold beginnt Vorbereitungen für erste Bohrkampagne in Suriname in Zusammenarbeit mit einem nahegelegenen Ort

Sranan Gold beginnt Vorbereitungen für erste Bohrkampagne in Suriname in Zusammenarbeit mit einem nahegelegenen Ort



06.05.2025 / 18:45 CET/CEST

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Dienstag, 6. Mai 2025) - Sranan Gold Corp. (CSE: SRAN) (FSE: P84) ("Sranan" oder das "Unternehmen") gibt den Beginn der Vorbereitungen für die bevorstehende erste Bohrkampagne des Unternehmens auf dem Goldprojekt Tapanahony in Suriname bekannt.

Die Geologen und das Team von Sranan beproben vor Ort die aktiven Abbaustellen lokaler Bergleute. Die Arbeiten werden entlang des 4,5 km langen Poeketi-Randy-Trends und anschließend entlang seiner Erweiterungen fortgesetzt.

Sranan hat zwei Hydracore-2000-Bohrer erworben, die Ende Mai in Suriname eintreffen sollen. Die Bohrungen der Phase 1 beginnen voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 nach Evaluierung des Terrains und Errichtung des Camps. Das Unternehmen entschied sich für die Anschaffung eigener Bohrgeräte aufgrund einer Erhöhung des Goldpotenzials. Diese ergab sich aus einer Neubewertung der historischen Daten sowie der Interpretation der Lidar- und Sranan-Daten, die auf drei parallele Mineralisierungszonen schließen lassen. Das Unternehmen erweitert seine ursprünglich für 1.500 Meter geplante Bohrkampagne auf 10.000 Meter. Die Anschaffung von Bohrgeräten wird das Bohrprogramm beschleunigen und voraussichtlich auch die Bohrkosten erheblich senken.

Zur Effizienzsteigerung des Bohrprogramms wurde Johnston Exploration Consulting, ein Bohrteam mit umfassender Erfahrung in Suriname und einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei Bohrungen, beauftragt.

Durch Einbindung von Verantwortlichen im nahe gelegenen Dorf Poeketi können wir die Fähigkeiten, Ortskenntnis und die Arbeitskraft aus dem Ort in die Explorationsarbeiten des Unternehmens einbringen.

Dr. Dennis LaPoint, EVP für Exploration und Unternehmensentwicklung bei Sranan Gold, kommentierte: "Unser Team aus lokalen Geologen arbeitet mit den Menschen vor Ort zusammen und nutzt deren Fähigkeiten und Wissen. Laufende Probenahmen und Kartierungen in den aktiven Abbaugebieten der lokalen Bergleute bieten unschätzbar wertvolle Erkenntnisse, die unsere Bohrergebnisse verbessern werden."

Qualifizierte Person

Dr. Dr. Dennis J. LaPoint, P.Geo., hat als "qualifizierte Person" gemäß dem National Instrument 43-101 die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Dr. LaPoint ist als EVP für Exploration und Unternehmensentwicklung von Sranan Gold nicht unabhängig vom Unternehmen.

Über Sranan Gold

Sranan Gold Corp. ist im Bereich Mineralexploration und Erwerb von Mineralliegenschaften in Suriname tätig. Das vielversprechende Tapanahony-Projekt liegt zentral in der Region von Suriname, in der aktuell eine Art moderner "Gold Rush" stattfindet. Tapanahony umfasst 29.000 Hektar in einem der ältesten und größten Kleinbergbaugebiete Surinames. Entlang eines 4,5 km langen Abschnitts, in dem mehrere Abbaugebiete erschlossen wurden, fördern lokale Bergleute erhebliche Mengen aus Saprolit.

Sranan Gold führt auch Erkundungen auf seiner Liegenschaft Aida durch. Diese besteht aus fünf Mineralien-Claims in dem sich über eine Fläche von 2.335,42 Hektar erstreckenden Shuswap-Hochland innerhalb der Kamloops Mining Division.

Weitere Informationen finden Sie unter sranangold.com.

Kontaktdaten für weitere Informationen

Oscar Louzada, CEO

+31 6 25438975

DIE KANADISCHE WERTPAPIERBÖRSE HAT DEN INHALT DIESER PRESSEMITTEILUNG WEDER GENEHMIGT NOCH ABGELEHNT.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" oder "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne des geltenden Wertpapierrechts dar, insbesondere zu Zeitpunkt, Art, Umfang und Einzelheiten der zukünftigen Explorationspläne des Unternehmens. Solche Aussagen und Informationen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens, seiner Projekte oder die branchenweiten Ergebnisse wesentlich von den künftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Erkennen lassen sich solche Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "können", "würden", "könnten", "werden", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "planen", "antizipieren", "schätzen", "geplant", "prognostizieren", "vorhersagen" und ähnlicher Terminologie bzw. an Aussagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "vielleicht" ergriffen, auftreten oder erzielt werden "können", "könnten", "würden" oder "werden." Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich künftiger Ereignisse, Leistungen und Ergebnisse wider und gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen, unter anderem in Bezug auf die Schätzung von Mineralressourcen und -reserven, die Realisierung von Ressourcen- und Reservenschätzungen, Metallpreise, Besteuerung, Schätzung, Zeitplan und Umfang künftiger Explorations- und Erschließungsarbeiten, Kapital- und Betriebskosten, die Verfügbarkeit von Finanzierungen, die Einholung behördlicher Genehmigungen, Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten und andere Angelegenheiten. Das Unternehmen hält seine Annahmen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments zwar für angemessen, doch sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen keine Garantie für künftige Leistung. Leser:innen sollten solchen Aussagen keine übermäßige Bedeutung beimessen, da die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den hier beschriebenen abweichen können. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, außer wie unter aktuellen Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

