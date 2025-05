Maue Konsumlaune macht Modekonzern Hugo Boss zu schaffen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Die maue Konsumlaune zum Jahresauftakt hat dem Modekonzern Hugo Boss zugesetzt.

Der Umsatz sank in den ersten drei Monaten 2025 um zwei Prozent auf 999 Millionen Euro, wie der Hersteller von Herren- und Damenmode am Dienstag mitteilte. Dabei schrumpften die Erlöse in Europa und Amerika um jeweils ein Prozent, während in der Region Asien/Pazifik wegen der anhaltend schwachen Geschäfte in China der Umsatz um acht Prozent sank. Das operative Ergebnis (Ebit) ging um zwölf Prozent auf 61 Millionen Euro zurück.

"Nach einem erfolgreichen Schlussquartal 2024 war unsere Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2025 durch die zunehmende makroökonomische Unsicherheit geprägt", erklärte Konzern-Chef Daniel Grieder. Gleichwohl bekräftigte er die Jahresziele. "Wir bleiben fest entschlossen, strategische Investitionen konsequent mit einem disziplinierten Kostenmanagement zu verbinden", betonte Grieder. Für 2025 peilt Boss einen Umsatz zwischen 4,2 bis 4,4 (Vorjahr: 4,3) Milliarden Euro und ein Ebit von 380 bis 440 (361) Millionen Euro an.

