AKTIE IM FOKUS: Heidelberger Druck mit Rally auf höchstem Kurs seit Juni 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Heidelberger Druck haben zur Wochenmitte ihre Erholungsrally beschleunigt. Sie gewannen am Nachmittag auf Platz eins im Nebenwertebarometer SDax 6,2 Prozent auf 1,370 Euro.

Der Druckmaschinenhersteller hatte bereits am Vortag Quartalszahlen vorgelegt und die eigenen Ziele im abgelaufenen Geschäftsjahr erreicht. Das Unternehmen kündigte an, profitabler zu werden. Sinkende Personalkosten sollen dazu beitragen.

"Wesentlich für die Ertragsseite sehen wir die konsequente Senkung der Kostenbasis", hatten sich die Analysten der LBBW dazu geäußert. Erfolge seien hier schon sichtbar. Die Experten fordern aber von den Heidelbergern zugleich Wachstumsinitiativen.

Die Aktien des Konzerns hatten am Dienstag nach der Vorlage der Zahlen zunächst nachgegeben, sich dann aber berappelt und im Plus geschlossen. Dieses bauten sie am Mittwoch deutlich aus und stiegen bis auf 1,386 Euro. Bis zum Hoch vom Juni 2024 fehlt ihnen damit nicht mehr viel. Aus der Erholungsrally seit dem Zolltief von Anfang April resultiert in der Spitze ein Plus von mehr als 60 Prozent./ajx/mis