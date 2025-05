Auto1 hebt Gewinnprognose an - Überraschend starker Start ins Jahr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 hat nach einem überraschend starken Jahresauftakt die Gewinnprognose erhöht. Beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde im laufenden Jahr jetzt ein Anstieg auf 150 Millionen bis 180 Millionen Euro angepeilt, wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Berlin mitteilte. Das wäre ein Anstieg um bis zu 65 Prozent. Bislang hatte der Konzern mit einem Wert zwischen 135 und 165 Millionen Euro gerechnet. Experten hatten das alte Ziel aber ohnehin für zu gering gehalten: Die von Bloomberg erfassten Analysten hatten zuletzt einen Anstieg auf knapp 180 Millionen Euro auf dem Zettel.

In den ersten drei Monaten des Jahres kletterte der operative Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um 242 Prozent auf 58 Millionen Euro - den höchsten Wert in der Unternehmensgeschichte. Der Umsatz legte um 34 Prozent auf 1,94 Milliarden Euro zu. Beide Werte fielen damit deutlich höher aus, als Experten erwartet hatten. "Das erste Quartal war herausragend. Dank der hohen Nachfrage nach unseren Produkten in allen Geschäftsbereichen und der hervorragenden Arbeit unserer Teams erzielten wir starke Ergebnisse", sagte Vorstandschef und Mitgründer Christian Bertermann. Er bestätigte zudem die Absatzprognose.

Der zuletzt ohnehin gut gelaufenen Aktie könnten die Nachrichten weitere Impulse verleihen./zb/mis