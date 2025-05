GNW-News: Antalpha kündigt Börsengang an

^SINGAPUR, May 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Antalpha Platform Holding Company

(?Antalpha" oder das ?Unternehmen") gab heute den Beginn ihrer Roadshow im Rahmen des geplanten Börsengangs von 3.850.000 Stammaktien bekannt. Der erwartete Ausgabepreis liegt zwischen 11,00 und 13,00 US-Dollar pro Aktie. Antalpha beabsichtigt, den Konsortialbanken eine 30-tägige Option zum Kauf weiterer 577.500 Stammaktien einzuräumen, um eventuelle Mehrzuteilungen abzudecken. Das Unternehmen hat die Notierung seiner Stammaktien am Nasdaq Global Market unter dem Tickersymbol ?ANTA" beantragt. Roth Capital Partners und Compass Point sind gemeinsame Book-Running-Manager für den geplanten Börsengang. Das geplante Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts. Exemplare des vorläufigen Prospekts für dieses geplante Emissionsangebot können, sobald verfügbar, über EDGAR auf der Website der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC unter www.sec.gov abgerufen werden. Alternativ können Kopien des vorläufigen Prospekts, sofern verfügbar, hier angefordert werden: Roth Capital Partners, LLC, 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660, z. Hd.: Prospectus Department, telefonisch unter (800) 678-9147 oder per E-Mail unter rothecm@roth.com; oder Compass Point Research & Trading, LLC, Attention: Syndicate, 1055 Thomas Jefferson Street, N.W. Suite 303, Washington, D.C. 20007, oder per E-Mail an: syndicate@compasspointllc.com (mailto:syndicate@compasspointllc.com). Eine Registrierungserklärung auf Formular F-1 für das geplante Angebot dieser Wertpapiere wurde bei der SEC eingereicht, ist jedoch noch nicht wirksam geworden. Diese Wertpapiere dürfen vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Registrierungserklärung weder verkauft noch dürfen Kaufangebote angenommen werden. Diese Pressemitteilung erfolgt gemäß und in Übereinstimmung mit Richtlinie 134 des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für diese Wertpapiere dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre. Über Antalpha Antalpha ist ein führendes Fintech-Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Finanzierungs-, Technologie- und Risikomanagementlösungen für Institutionen in der Branche der digitalen Vermögenswerte spezialisiert hat. Als primärer Kreditpartner von Bitmain bietet Antalpha Bitcoin-Lieferketten- und Margen- Darlehen über die Technologieplattform Antalpha Prime an, die es den Kunden ermöglicht, ihre Kredite für digitale Vermögenswerte zu vergeben und zu verwalten sowie die Positionen der Sicherheiten mit nahezu Echtzeitdaten zu überwachen. Kontakt Investor Relations: ir@antalpha.com (mailto:ir@antalpha.com) ?Safe Harbor"-Erklärung Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die gemäß den ?Safe Harbor"- Bestimmungen des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 ?zukunftsgerichtete" Aussagen darstellen können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen wie ?werden", ?erwarten", ?antizipieren", ?anstreben", ?zukünftig", ?beabsichtigen", ?planen", ?glauben", ?schätzen", ?wahrscheinlich" und ähnlichen Aussagen erkennbar. Aussagen, die keine historischen Fakten sind, einschließlich Aussagen über Antalphas Überzeugungen, Pläne und Erwartungen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken sind in den von Antalpha bei der SEC eingereichten Unterlagen enthalten. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Antalpha ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Ein Foto zu dieser Ankündigung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f0c7d150-bab1-4305- b435-3075d23fa0ad °