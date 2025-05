Jungheinrich will Wachstum und Marge ankurbeln - Zukäufe geplant

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich will bis zum Ende des Jahrzehnts kräftig wachsen und profitabler werden. Bis 2030 werde der Umsatz aus eigener Kraft auf 10 Milliarden Euro anschwellen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mit. Vor Zinsen und Steuern (Ebit) sollen davon 10 Prozent als operatives Ergebnis verbleiben.

Um die globale Expansion und den Ausbau des Automatisierungsgeschäfts voranzutreiben, setzt Jungheinrich zudem auf Akquisitionen: Außerhalb Europas will das Unternehmen dadurch einen zusätzlichen Umsatz von über 1 Milliarde Euro erzielen. Dabei haben die Hamburger insbesondere Nordamerika und die Region Asien-Pazifik als Wachstumsmärkte im Blick./lew/edh/he