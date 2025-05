ANALYSE-FLASH: RBC belässt Munich Re auf 'Sector Perform' - Ziel 559 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 559 Euro belassen. Mandeep Jagpal sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einer durchwachsenen Geschäftsentwicklung des Rückversicherers, wobei vor allem der Bereich Kapitalanlagen deutlich schwächer als erwartet abgeschnitten habe./rob/ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2025 / 03:38 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2025 / 03:38 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------