Original-Research: Nynomic AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Nynomic AG - von Montega AG 13.05.2025 / 10:06 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Nynomic AG Unternehmen: Nynomic AG ISIN: DE000A0MSN11 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 13.05.2025 Kursziel: 21,00 EUR (zuvor: 26,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach Q1: Schwaches Auftaktquartal lässt Guidance optimistisch erscheinen Nynomic hat vergangene Woche die vorläufigen Kennzahlen für das erste Quartal 2025 bekannt gegeben, welche unter unseren Erwartungen lagen und trotz Nachholeffekten aus verschobenen Aufträgen schwächer als im Vorjahr ausfielen. [Tabelle] Investitionszurückhaltung führt zu unerwartet schwachem Jahresstart: Für das saisonal schwache Auftaktquartal vermeldete Nynomic einen Umsatz von 20,6 Mio. EUR, was einem zweistelligen Rückgang um 10,4% gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Damit liegt das Unternehmen signifikant unter unserer Erwartung (MONe: 24,2 Mio. EUR), die zwar die anhaltende Investitionszurückhaltung in den relevanten Kundenmärkten (Halbleiter, Agrar, Pharma) berücksichtigte, jedoch auch mit einem positiven Effekt aufgrund der Auftragsverschiebungen aus H2/24 (siehe Comment vom 09. Oktober 2024) kalkulierte. Dieser wurde jedoch nur teilweise realisiert, sodass nur ein geringer Teil der verschobenen Aufträge im insgesamt niedrigen zweistelligen Mio.- EUR-Bereich in Q1/25 fiel, während der Rest im laufenden Quartal verbucht wird. Die Zurückhaltung auf Kundenseite zeigt sich dementsprechend auch im Orderbuch, das mit einem Auftragseingang von 18,3 Mio. EUR (Book-to-Bill: 0,9) noch keine spürbare Erholung andeutet. Sparprogramm soll Ertragskraft stärken: Die fehlenden Top Line-Beiträge im Vergleich zum Vorjahr spiegeln sich über geringere Deckungsbeiträge in einem negativen operativen Ergebnis von -0,9 Mio. EUR (EBIT-Marge: -4,4%; Q1/24: 1,6 Mio. EUR) wider. Damit wird im weiteren Jahresverlauf eine signifikante Verbesserung nötig sein, um das angestrebte Ziel einer hohen einstelligen EBIT-Marge zu erreichen. Neben einer Erholung der Erlöse soll hierzu ein Programm zur Kosteneinsparung beitragen, das v.a. die Personalseite betrifft und die Fixkostenbasis u.E. um rund 2-3 Mio. EUR reduzieren könnte. Prognosen angepasst: Aufgrund des schwächer als erwartet ausgefallenen Auftaktquartals und der anhaltend herausfordernden Rahmenbedingungen, die sich in verschobenen Investitionsentscheidungen und Aufträgen manifestieren, reduzieren wir unsere Umsatzprognose für 2025ff. Gleichzeitig dürfte das angekündigte Effizienzprogramm in den kommenden Jahren positiv auf die Bottom Line wirken, sodass der Rückgang der operativen Marge trotz fehlender Deckungsbeiträge nur unterdurchschnittlich ausfällt. Fazit: Nynomic sieht sich wie erwartet mit einem herausfordernden Jahr 2025 konfrontiert. Der schwache Jahresstart lässt die Erfüllung der FY-Guidance auf der Top Line anspruchsvoll erscheinen, wenngleich der Vorstand eine Belebung im Jahresverlauf in Aussicht stellt. Wir reduzieren das Kursziel auf 21,00 EUR (vorher: 26,00 EUR), empfehlen die Aktie jedoch weiterhin zum Kauf. 