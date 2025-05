Bayer (Weekly) - Der finale Zündfunke fehlt noch …

… und die Bayer-Aktie könnte eine lange Dürreperiode endgültig zu den Akten legen. Doch der Reihe nach: Dank der Rückeroberung der 200-Tage-Linie (akt. bei 23,61 EUR) sowie dem Bruch des Abwärtstrends seit April 2023 (akt. bei 23,59 EUR) sendete der Titel jüngst zwei wichtige Lebenszeichen. Was aus charttechnischer Sicht noch fehlt, ist eine nachhaltige Rückeroberung der horizontalen Barrieren bei rund 25 EUR. Seit über einem Jahr hat das Papier in diesem Dunstkreis immer wieder wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgeprägt. Am wichtigsten ist aber zweifelsohne, dass ein Spurt über dieses Schlüssellevel den Doppelboden der letzten Monate – definiert durch die Tiefs bei 18,41/18,38 EUR – vervollständigen würde (siehe Chart). Die hohe Relative Stärke (Levy) sowie das bestehende MACD-Kaufsignal begünstigen diesen Befreiungsschlag. Apropos MACD: Der Trendfolger konnte auf Monatsbasis gerade ebenfalls ein neues Einstiegssignal generieren. Rein rechnerisch hält eine abgeschlossene Bodenbildung ein Anschlusspotenzial von rund 7 EUR bereit. Auf dem Weg zum Ausschöpfen dieses Kurspotenzials definieren die Widerstände bei gut 30 EUR ein markantes Etappenziel. Als Absicherung ist indes die o. g. 200-Tage-Linie prädestiniert.

Bayer (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Bayer

Quelle: LSEG, tradesignal²

