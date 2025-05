Dax niedriger erwartet - Inflation und Bilanzen im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten starten.

Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex 0,3 Prozent höher bei 23.638,56 Punkten geschlossen. Für Unterstützung sorgte ein unerwarteter Rückgang der US-Inflation im April. An der Wall Street ging es ebenfalls bergauf.

Am Mittwoch folgen die Inflationsdaten für Deutschland. Die Teuerung in der Bundesrepublik ließ im vorigen Monat voraussichtlich etwas nach. In vorläufigen Daten wurde für April eine Jahresteuerungsrate von 2,1 Prozent ermittelt - der niedrigste Wert seit Oktober 2024. Im März waren die Verbraucherpreise noch um 2,2 Prozent gestiegen. Nach Worten des französischen Notenbankchefs Francois Villeroy de Galhau Spielraum hat die Europäische Zentralbank (EZB) Spielraum für eine weitere Zinssenkung bis zum Sommer. Die nächste geldpolitische Sitzung der EZB ist Anfang Juni.

Im Fokus bei den Unternehmen stehen unter anderem die Quartalszahlen von Daimler Truck. Der Lkw-Hersteller bekommt die Folgen der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump zu spüren und senkte am Dienstagabend seinen Ausblick. E.ON, Brenntag und Porsche SE lassen sich ebenfalls in die Bücher schauen. In den USA legt der Netzwerk-Ausrüster Cisco seine Zahlen vor.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Dienstag

Dax 23.638,56

EuroStoxx50 5.416,21

EuroStoxx50-Future 5.401,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Dienstag Prozent

Dow Jones 42.140,43 -0,6%

Nasdaq

S&P 500 5.886,55 +0,7%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei 38.028,69 -0,4%

Shanghai 3.381,18 +0,2%

Hang Seng 23.433,98 +1,4%

