GNW-News: "Tee für Harmonie - Yaji-Kultursalon" und "Jiangxi-Tag" Werbeveranstaltung in Marokko

^NANCHANG, China, May 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 9. Mai fanden in der marokkanischen Hauptstadt Rabat die Veranstaltungen ?Tee für Harmonie - Yaji- Kultursalon" und ?Einzigartige Landschaft in Jiangxi - Jiangxi-Tag in Marokko" statt. Mehr als 120 Gäste aus verschiedenen Branchen aus China und Marokko nahmen an der Veranstaltung teil. Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung können Sie durch Klicken auf diesen Link abrufen. (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/3937/eng) Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung können Sie durch Klicken auf diesen Link abrufen. (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/3938/eng) Die Veranstaltung wurde gemeinsam von der Abteilung für Kultur und Tourismus der Provinz Jiangxi, dem Chinesischen Kulturzentrum in Rabat und dem Network of International Culturalink Entities ausgerichtet, mit besonderer Unterstützung des marokkanischen Verbands der Tee- und Kaffeeindustrie. Ye Jianchun, Gouverneur der Provinz Jiangxi, hielt eine Rede, in der er drei wichtige kulturelle Symbole hervorhob: Teekultur, Keramikkunst und immaterielles Kulturerbe. Er stellte Jiangxi als eine Provinz mit malerischen Landschaften, einem reichen kulturellen Erbe und einer dynamischen Entwicklung vor. Er brachte seine Überzeugung zum Ausdruck, dass dieser kulturelle Dialog zwischen Jiangxi und Marokko zu noch fruchtbareren Ergebnissen führen wird. Gouverneur Ye äußerte auch die Hoffnung, dass beide Seiten ihre einzigartigen Stärken nutzen werden, um die Zusammenarbeit und Offenheit in den Bereichen Kultur und Tourismus weiter zu vertiefen. Li Changlin, chinesischer Botschafter in Marokko, hielt ebenfalls eine Rede und lud die marokkanischen Gäste zu einem Besuch in Jiangxi ein. Er wies auf die positive Dynamik in den Beziehungen zwischen China und Marokko hin und betonte die Vorteile von Jiangxi in Bereichen wie Luftfahrt, elektronische Information, Geräteherstellung, traditionelle Medizin, neue Energien und neue Materialien. Er äußerte die Hoffnung auf eine Ausweitung der Kooperationsmöglichkeiten mit Marokko. Während der Veranstaltung führten chinesische und marokkanische Teekünstler gemeinsam Teezeremonien durch. Weitere Höhepunkte waren eine Veranstaltung zur Förderung des Tourismus mit dem Titel ?Einzigartige Landschaft in Jiangxi", eine Fotoausstellung ?Malerisches Jiangxi mit einzigartiger Landschaft", eine Ausstellung über Keramikkunst ?Neuer Charme des Porzellans aus Jiangxi", eine Ausstellung über Teekultur mit dem Titel ?Orchideencharme trifft Jiangxi" und Live-Vorführungen des immateriellen Kulturerbes von Jiangxi. Quelle: Abteilung für Kultur und Tourismus der Provinz Jiangxi °