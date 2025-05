NVIDIA Corp. - Wieder über der 200-Tages-Linie

Spannender Sektor, spannender Einzelwert – diese Konstellation zählt zu unseren absoluten Lieblingssetups. Genau das ist derzeit die Ausgangslage für die Nvidia-Aktie: Im Anschluss an die Bodenbildung im Tagesbereich konnte das Papier jüngst auch die 200-Tage-Linie (akt. bei 125,22 USD) zurückerobern. Der Spurt über die meistbeachtete Glättungslinie vollzog sich dabei per Aufwärtsgap (123,00/124,47 USD), was nochmals für einen zusätzlichen Nachdruck sorgt. Das Risiko eines Fehlausbruchs wird dabei durch den MACD reduziert, der freundlich zu interpretieren ist. Gesondert hervorheben möchten wir die Konstellation des Trendfolgers auf Wochenbasis. In der höheren Zeitebene entsteht auf historisch niedrigem Niveau gerade ein neues Einstiegssignal. Das Kursziel aus der angeführten unteren Umkehr lässt sich auf rund 143 USD taxieren und harmoniert damit bestens mit dem Hoch vom Februar (143,44 USD). Danach rücken die historischen Rekordstände bei 153 USD bereits wieder in den Mittelpunkt. Unter Risikoaspekten bildet die 200-Tage-Linie zusammen mit der diskutierten Aufwärtskurslücke eine gute Möglichkeit, um neue Longpositionen engmaschig abzusichern.

NVIDIA Corp. (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart NVIDIA Corp.

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.