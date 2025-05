^Warschau, Polen, May 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Mitgliedstaaten stehen

kurz vor dem Abschluss der Diskussionen über die EU-Arzneimittelreform, mit der erschwingliche Medikamente sichergestellt und die Produktion in Europa gefördert werden sollen. Dies wird die strategische Widerstandsfähigkeit und Autonomie der Union verbessern, das Wirtschaftswachstum fördern und die Nachhaltigkeit der nationalen Gesundheitssysteme stärken. Europa sieht sich mit einem Mangel an Medikamenten konfrontiert, wobei die Abhängigkeit von Lieferungen wichtiger pharmazeutischer Wirkstoffe aus Asien 80 % erreicht hat. Die Wiederaufnahme der Produktion lebenswichtiger Medikamente ist für die strategische Widerstandsfähigkeit und das Wirtschaftswachstum Europas von entscheidender Bedeutung. Angesichts der aktuellen geopolitischen Spannungen und des finanziellen Drucks im Zusammenhang mit dem Ausbau der Verteidigungsfähigkeiten der EU ist es von entscheidender Bedeutung, den Wettbewerb auf dem Arzneimittelmarkt zu fördern, um die Gesundheitsausgaben zu senken. Die aktuelle EU-Liste lebenswichtiger Arzneimittel muss durch Finanzinstrumente unterstützt werden, um deren Produktion sicherzustellen. Die Herstellung von Arzneimitteln in der EU ist teurer als in Asien. Um diese Kapazität wiederherzustellen, müssen Kostenunterschiede angegangen werden. Es wird dringend ein spezieller Unterstützungsfonds für die Herstellung kritischer Medikamente benötigt. Die Vorschriften der EU zum Schutz des geistigen Eigentums, die weltweit die längsten Schutzfristen gewährleisten, fördern Innovationen. Die Verlängerung von Monopolen und die Behinderung eines wettbewerbsfördernden Preiswettbewerbs werden jedoch nicht die Innovationskraft Europas stärken, sondern die Gesundheitssysteme der EU je nach Dauer der Verlängerung zusätzlich 20 bis 100 Milliarden Euro kosten. Die Angleichung der Exklusivitätsfristen an globale Standards - beispielsweise durch eine Verkürzung um zwei Jahre - könnte jährlich 10 Milliarden Euro einsparen und den Zugang zu Arzneimitteln in Mittel- und Osteuropa erheblich verbessern. Alle Registrierungs- und Erstattungsverfahren müssen während der Dauer des Patentschutzes durchgeführt werden können. Dies würde die Verfügbarkeit ab dem ersten Tag nach Ablauf des Patentschutzes gewährleisten. Eine weit gefasste Bolar-Ausnahme könnte dies ermöglichen, indem sie Generikaherstellern, die unmittelbar nach Ablauf des Patentschutzes eine Erstattung beantragen, Rechtssicherheit gewährt. In den kommenden Tagen wird sich zeigen, ob ein breiterer Zugang zu erschwinglichen Arzneimitteln in der EU möglich sein wird. Damit dies geschehen kann, müssen die Mitgliedstaaten diesen Reformen zustimmen. Es ist an der Zeit, dass die Europäische Union sich den Bemühungen zur Blockierung der Reform der Arzneimittelgesetzgebung widersetzt und den Wettbewerb zum Wohle der Patienten fördert. Die derzeitige Überarbeitung der Arzneimittelrichtlinie bietet die Chance, das Wettbewerbsgleichgewicht auf dem EU-Markt wiederherzustellen, den Zugang zu Therapien zu verbessern, die Arzneimittelproduktion anzukurbeln und sowohl Wirtschaftswachstum als auch strategische Sicherheit für Europa zu gewährleisten. Quelle: Medicines for Poland °