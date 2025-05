GNW-News: Exterro entschlüsselt den Erfolgsfaktor für Partner, die mit dem Exterro Partner Network (ExPN) nachhaltiges Umsatzwachstum im Markt für Datenrisikomanagement erzielen wollen

^PORTLAND, Oregon, May 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, ein weltweit führender Anbieter von einheitlichen Lösungen für das Datenrisikomanagement, gab heute die Einführung seines bahnbrechenden Exterro Partner Network (ExPN) bekannt. Dieses transformative, globale und strategische Programm definiert neu, wie Unternehmen komplexe Datenherausforderungen bewältigen, indem es das Partner-Ökosystem neu konzipiert, beispiellose Umsatzmöglichkeiten schafft und ein neues Paradigma für den Kundenerfolg etabliert. ?In der heutigen fragmentierten Datenrisikolandschaft erfordert echte Innovation starke Allianzen", erklärte Jim Cox, Chief Revenue Officer von Exterro. ?Wir starten nicht nur ein Partnerprogramm - wir schaffen eine Bewegung, die Lösungsanbietern, Anwaltskanzleien, Dienstleistern, Entwicklern und Wiederverkäufern beispiellose Möglichkeiten zur Eroberung von Marktanteilen bietet. ExPN bietet den umfassenden Rahmen, das Fachwissen und den strategischen Vorteil, den Partner brauchen, um vom schnell wachsenden Markt für Datenrisikomanagement zu profitieren." Diese Markteinführung signalisiert eine entscheidende Weiterentwicklung und Investition in die Geschäftsstrategie von Exterro, die dedizierte Ressourcen für Partner weltweit und ein sorgfältig strukturiertes Programm mit steigenden Vorteilen umfasst. Elite-Partner, welche die einheitliche Lösungssuite von Exterro beherrschen - die Datenschutz, Sicherheit, Governance, digitale Forensik und Incident Response (DFIR) sowie E-Discovery umfasst - erhalten exklusive Vorteile, darunter: * Strategische Partnerschaft mit Führungskräften (nicht nur mit Account Managern) * Eine mehrstufige Struktur mit klaren Wegen zum Elite-Status * Erweiterte Umsatzsteigerung und Markenverstärkung * Spezialisierte Zertifizierungen und Kompetenzentwicklung * Vorrangiger Chancenschutz * Leistungsorientierte finanzielle Anreize DIE WACHSTUMSGRENZE DURCHBRECHEN ExPN revolutioniert das Geschäftspotenzial von Partnern grundlegend, indem es den einzigen wirklich einheitlichen Ansatz der Branche für das Datenrisikomanagement bietet. Dieses bahnbrechende Ökosystem beseitigt die Einschränkungen herkömmlicher Partnerprogramme und ermöglicht es Unternehmen, anspruchsvolle Lösungen mit hohen Margen bereitzustellen und gleichzeitig die Technologiebeziehungen zu vereinfachen. Durch die Nutzung der preisgekrönten Plattform von Exterro etablieren sich Partner als unverzichtbare strategische Berater, die in der Lage sind, vernetzte Datenherausforderungen in der gesamten Unternehmenslandschaft zu bewältigen. ?Der Markt wird durch Punktlösungen einer Vielzahl von Anbietern eingeschränkt, die eher Komplexität als Klarheit schaffen", erklärt Bruce Holbert, Senior Director of Channel Sales bei Exterro. ?ExPN zerstört dieses Paradigma. Unsere Partner können jetzt unmittelbar strategischen Mehrwert liefern und sich gleichzeitig an die Spitze zukünftiger Herausforderungen im Bereich Datenrisiken stellen - und das alles über eine einzige, umfassende Plattform, die zusammen mit ihren Geschäftszielen wächst." Heutige Unternehmen agieren in einem Umfeld, das durch steigende Prozessrisiken, zunehmende regulatorische Kontrollen und zunehmende Cyber-Bedrohungen gekennzeichnet ist. Fragmentierte, punktbasierte Tools reichen nicht mehr aus, um die wachsende Komplexität der Daten in den Bereichen Recht, Compliance und Sicherheit zu bewältigen. Angesichts dieser Herausforderungen schafft ExPN Win- Win-Win-Szenarien für Wiederverkäufer, Dienstanbieter, Systemintegratoren, Technologieunternehmen und Endkunden gleichermaßen. Das umfassende Fachwissen der Partner, kombiniert mit modernster Exterro-Technologie, bietet umfassende Lösungen für das Datenrisikomanagement, die E-Discovery, digitale Forensik und Incident Response sowie Datenschutz-, Sicherheits- und Governance-Workflows auf einer einzigen, benutzerfreundlichen Plattform vereinen. Globale Expansion und ExPN-Zugriff Das Exterro Partner Network steht jetzt qualifizierten Partnern in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum offen. Im Rahmen der Markteinführung wird Exterro im Rahmen von Briefings, gemeinsamen Planungssitzungen und gezielten Markteinführungsinitiativen mit neuen und bestehenden Partnern zusammenarbeiten und gemeinsame Markteinführungspläne erstellen, um die Anforderungen von Unternehmen auf der ganzen Welt zu unterstützen. Weitere Informationen zu ExPN oder zur Bewerbung finden Sie unter https://www.exterro.com/about/partners oder kontaktieren Sie partners@Exterro.com (mailto:partners@Exterro.com). Über Exterro Exterro unterstützt Unternehmen bei der Verwaltung von Datenrisiken mit einer umfassenden Plattform für E-Discovery, Datenschutz, Cybersicherheit und -verwaltung sowie digitale Forensik. Im Gegensatz zu anderen Softwareanbietern bietet Exterro unkomplizierte Lösungen, mit denen Unternehmen ihre Daten analysieren und schnell reagieren können. Die KI-gesteuerten Lösungen von Exterro liefern präzise, umsetzbare Erkenntnisse, damit Unternehmen die Einhaltung von Vorschriften sicherstellen, Risiken reduzieren, Abläufe rationalisieren und gleichzeitig Kosten senken können. Dank Exterro können Unternehmen ihre dringendsten Datenherausforderungen mit der nötigen Transparenz und Zuversicht angehen. Weitere Informationen finden Sie unter www.exterro.com (http://www.exterro.com/). Medienkontakt Hazel Ramirez - Nordamerika hazel@plat4orm.com (mailto:hazel@plat4orm.com) 570-975-9261 Anamika D Kumar - Global PR und Kommunikation anamika.dhirendrakumar@exterro.com (mailto:anamika.dhirendrakumar@exterro.com) °