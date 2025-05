IRW-News: Monumental Energy Corp.: Monumental Energy beginnt mit Aufwältigungsarbeiten auf Copper Moki in Neuseeland

IRW-PRESS: Monumental Energy Corp.: Monumental Energy beginnt mit Aufwältigungsarbeiten auf Copper Moki in Neuseeland

Vancouver, British Columbia - 20. Mai 2025 / IRW-Press / Monumental Energy Corp. (Monumental oder das Unternehmen) (TSX-V: MNRG; FSE: ZA6; OTCQB: MNMRF) berichtet über den Beginn der Aufwältigungsarbeiten bei den Bohrlöchern Copper Moki-1 und Copper Moki-2 im Taranaki-Becken in Neuseeland.

Das Aufwältigungsprogramm wird zusammen mit dem Partner des Unternehmens, New Zealand Energy Corp., durchgeführt und umfasst die Wiederanbohrung der beiden Bohrlöcher, um diese zu reinigen, Verrohrungen und Bohrstangen zu erneuern und die Formation Mt. Messenger zu durchbohren. Ziel ist, die Produktion aus den Sanden von Mt. Messenger wiederherzustellen und bekannte Durchflusshindernisse, die bei früheren Arbeiten identifiziert wurden, zu beseitigen.

Außerdem wurden bei den Bohrlöchern bislang nie die Verrohrungen vollständig ersetzt und sie wurden nicht gereinigt, wodurch Monumental jetzt die Möglichkeit hat, eine Zone zu durchbohren, die bislang nicht produziert hat. Da die Bohrlöcher 18 Monate lang nicht genutzt wurden, bieten sie nun auch Potenzial für eine erhebliche Steigerung der Anfangsfördermenge, was noch durch die geplante Durchbohrung eines weiteren, 5 Meter umfassenden Abschnitts der Formation Mt. Messenger gesteigert wird.

Highlights der Aufwältigungsarbeiten bei Copper Moki-1:

- Das mit einer Tiefe von 2.220 Metern niedergebrachte Bohrloch mit einer 7-Zoll-Verrohrung bei 2.214 Metern wird wieder angebohrt, um Pumpengestänge im Abstand von rund 600 Metern zu bergen und Wachs- und Sandablagerungen zu entfernen.

- Ein Abschnitt von 5 Metern der Formation Mt. Messenger bei rund 1.587 Metern wird durchbohrt, um Zugang zu unerschlossenen Kohlenwasserstoffzonen zu erhalten.

- Es werden neue Rohre, ein Rohranker und ein kompletter Pumpenstrang installiert, um die Produktionseffizienz zu optimieren.

- Das Bohrloch wird komplett mit einer Pumpe und einem Bohrstangensystem ausgestattet, und anschließend werden Durchflussprüfungen durchgeführt, um die Wiederaufnahme der Produktion vorzubereiten.

Highlights der Aufwältigungsarbeiten bei Copper Moki-2:

- Das 2.084 Meter umfassende Bohrloch wird ähnlichen Arbeiten unterzogen wie das Bohrloch Copper Moki-1, einschließlich eines vollständigen Austauschs der Verrohrung sowie einer umfassenden Bohrlochklarspülung.

- Ein neues Pumpen- und Bohrstangensystem wird installiert, um die Produktion aus der neu erbohrten Zone zu ermöglichen.

- Wie bei Copper Moki-1, liegt der Druck im Bohrloch bei mehreren Hundert psi unter dem hydrostatischen Druck, was auf günstige Bedingungen für einen Druckabbau (Drawdown) und frühe Produktion schließen lässt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79661/MonumentalEnergy_200525_DEPRCOM.001.jpeg

Taranaki-Becken, Neuseeland: Copper Moki-1, Rival Rig

Max Sali, Vice President of Corporate Development und Direktor, sagte: Diese Aufwältigungsarbeiten sind ein bedeutender Schritt für die Monetarisierung der Assets im Taranaki-Becken. Durch die vorhandene Infrastruktur sind wir in einer guten Position, um die Produktion wieder aufzunehmen und möglicherweise frühzeitigen Cashflow zu generieren, um die umfassenden strategischen Ziele von Monumental zu unterstützen. Wir freuen uns auch über eine aufgerüstete Bohranlage vor Ort, die nun vollständig betriebsbereit ist und eine schnellere Durchführung zukünftiger Projekte ermöglicht.

Die Feldarbeiten sollen in den kommenden Wochen abgeschlossen werden, und die ersten Produktionsergebnisse werden schon bald darauf erwartet. Bislang liegt das Programm unter dem Budget; Monumental geht von keinen weiteren Ausgaben aus, bis die Aufwältigungsarbeiten abgeschlossen sind und die Produktion beginnt. Die Gesamtkosten belaufen sich bislang auf rund 560.000 NZD (460.000 CAD).

Über Monumental Energy Corp.

Monumental Energy Corp. ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Rohstoffkonzessionsgebieten im Bereich der kritischen und sauberen Energie, sowie auf Investitionen in Öl- und Gasprojekte gerichtet ist. Das Unternehmen besitzt Wertpapiere von New Zealand Energy Corp. und hat mit New Zealand Energy Corp. eine Kaufoption und eine Lizenzvereinbarung für die Bohrungen Copper Moki abgeschlossen. Das Unternehmen hat eine Option auf den Erwerb einer 75%igen Beteiligung am Cäsium-Lithium-Sole-Projekt Laguna in Chile und hält außerdem eine 2%ige Net Smelter Return Royalty auf den Anteil von Summit Nanotech an einer etwaigen zukünftigen Lithiumproduktion im Projekt Salar de Turi.

Für das Board of Directors,

/gez./ Michelle DeCecco

Michelle DeCecco, CEO

Kontaktinformationen:

Michelle DeCecco, Chief Executive Officer und Direktorin

E-Mail: michelle@monumental.energy

oder

Maximilian Sali, VP Corporate Development und Direktor

E-Mail: max@monumental.energy

Tel: 1-604-367-8117

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die unter anderem die Fertigstellung der Aufwältigungsarbeiten in den Bohrlöchern Copper Moki 1 und 2 und die erwarteten Ergebnisse, der voraussichtliche Zeitplan für die Fertigstellung der Aufwältigungsarbeiten in den Bohrlöchern Copper Moki 1 und 2 und die Aufnahme der Produktion in CM 1 & 2, potenzielle Öl- und Gastransaktionen sowie andere Aussagen in Bezug auf die technischen, finanziellen und geschäftlichen Aussichten des Unternehmens, seine Projekte, seine Ziele und andere Angelegenheiten betreffen können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sondern auf Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen in Bezug auf gegenwärtige und zukünftige Geschäftsstrategien und das Umfeld, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, einschließlich des Preises von Metallen sowie des Preises von Öl und Gas, der Fähigkeit, seine Ziele zu erreichen, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden und dass Finanzierungen bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen verfügbar sein werden. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Explorationsergebnissen, Risiken im Zusammenhang mit der inhärenten Ungewissheit von Explorations- und Kostenschätzungen und dem Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben sowie jenen anderen Risiken, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedarplus.ca angegeben sind. Obwohl diese Schätzungen und Annahmen vom Management des Unternehmens als angemessen erachtet werden, unterliegen sie naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen und behördlichen Unsicherheiten und Risiken. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, die Nichtverfügbarkeit von Personal und Ausrüstung für die Arbeitsprogramme, ungünstige Wetter- und Klimabedingungen, Risiken im Zusammenhang mit unvorhergesehenen betrieblichen Schwierigkeiten (einschließlich des Versagens von Ausrüstung oder Prozessen, gemäß den Spezifikationen oder Erwartungen zu arbeiten), Kosteneskalation, Nichtverfügbarkeit von Ausrüstung oder Prozessen, behördliche Maßnahmen oder Verzögerungen beim Erhalt behördlicher Genehmigungen, Arbeitsunruhen oder andere Arbeitskampfmaßnahmen sowie unvorhergesehene Ereignisse im Zusammenhang mit Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltfragen), Risiken im Zusammenhang mit ungenauen geologischen Annahmen, das Versäumnis, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen einzuholen und aufrechtzuerhalten, Genehmigungen und Erlaubnisse, das Versäumnis, Vereinbarungen über den Zugang zur Oberfläche oder Absprachen mit lokalen Gemeinden, Landbesitzern oder indigenen Gruppen zu treffen oder aufrechtzuerhalten, Wechselkursschwankungen, die Auswirkungen von Viren und Krankheiten auf die Betriebsfähigkeit des Unternehmens, die Bedingungen auf dem Kapitalmarkt, die Einschränkung von Arbeitskräften und internationalen Reisen und Lieferketten, der Preisrückgang bei Lithium, Cäsium und anderen Metallen, ein Rückgang der Öl- und Gaspreise, der Verlust von wichtigen Mitarbeitern, Beratern oder Direktoren, das Versagen, die Akzeptanz der Gemeinschaft (einschließlich der indigenen Gemeinschaften) einzuholen und/oder aufrechtzuerhalten, Kostensteigerungen, Rechtsstreitigkeiten und das Versagen von Vertragspartnern, ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

