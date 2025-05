S&P 500® - Fünf Plustage in einer Woche: Auswirkungen?

Gestern haben wir an dieser Stelle ein bekanntes Mantra der Technische Analyse ausgewertet. Konkret den Markenkern jeder Momentumstrategie, wonach „Stärke weitere Stärke nach sich zieht“ und der auf jede trendfolgende Strategie einzahlt. Heute setzen wir noch einen drauf, denn die vergangene Handelswoche war für den S&P 500® eine ganz besondere. An allen fünf Handelstagen konnten die amerikanischen Standardwerte zulegen. Auf Basis der Daten seit 1928 haben wir derart erfolgreiche Wochen herausgefiltert und analysiert, welche Wertentwicklung das Aktienbarometer auf 3-, 6- und 12-Monats-Sicht nach einem solch starken Wochenverlauf nimmt. Zunächst einmal handelt es sich um ein seltenes Phänomen, denn statistisch betrachtet kommen fünf Tage mit Kursgewinnen in einer Woche nur 1,5 pro Jahr vor. Im historischen Durchschnitt kann der S&P 500® nach einer solchen Erfolgssträhne – je nach Haltedauer – um weitere 2,29 %, 4,64 % bzw. 8,79 % zulegen. Alle Werte liegen leicht über den historischen Vergleichsmaßstäben von 1,9 %, 3,8 % und 7,79 %. Gleiches gilt für die Trefferquote, welche für die drei betrachteten Perioden bei 70 % oder darüber liegt. Ein weiteres Argument, um auf das Phänomen „Stärke zieht weitere Stärke nach sich“ zu setzen.

S&P 500® (Daily)

Quelle: LSEG, HSBC / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: LSEG, tradesignal²

