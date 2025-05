EQS-Adhoc: innoscripta SE setzt endgültigen Preis für den Börsengang auf EUR 120,00 je Aktie fest

EQS-Ad-hoc: innoscripta SE / Schlagwort(e): Börsengang

innoscripta SE setzt endgültigen Preis für den Börsengang auf EUR 120,00 je Aktie fest



21.05.2025 / 18:15 CET/CEST

innoscripta SE setzt endgültigen Preis für den Börsengang auf EUR 120,00 je Aktie fest

München, 21. Mai 2025 innoscripta SE (die „Gesellschaft“, und zusammen mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften „innoscripta“), ein führender Anbieter von Software-as-a-Service („SaaS“) im Bereich für Steueranreize für Forschung & Entwicklung („F&E“) und F&E-Projektmanagement in Deutschland, hat den endgültigen Angebotspreis für ihren Börsengang (das „Angebot“) auf EUR 120,00 je Aktie festgelegt.

Insgesamt wurden im Rahmen des Angebots ca. 1,82 Millionen bestehende Aktien aus dem Bestand des Gründers und CEO Michael Hohenester und Co-CEO und CFO Alexander Meyer (zusammen die „Abgebenden Aktionäre“) platziert, bestehend aus ca. 1,58 Millionen bestehenden Basisaktien sowie ca. 0,24 Millionen bestehenden Aktien, die von den Abgebenden Aktionären im Zusammenhang mit der Mehrzuteilungsoption zur Verfügung gestellt wurden.

Das Gesamtplatzierungsvolumen beläuft sich auf ca. EUR 218 Millionen unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option. Auf Basis des endgültigen Angebotspreises wird sich die Marktkapitalisierung der Gesellschaft auf EUR 1,2 Milliarden belaufen. Der Streubesitz der Gesellschaft wird bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option ca. 18,2% betragen.

Der Handel der Aktien der Gesellschaft im Scale-Segment des Open Markets (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 23. Mai 2025 unter dem Handelssymbol „1INN“ und der ISIN DE000A40QVM8 aufgenommen.

Berenberg fungierte als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner im Zusammenhang mit dem Angebot neben Hauck Aufhäuser und M.M.Warburg & CO, die als Joint Bookrunner fungierten.

Über innoscripta

innoscripta ist ein führender Anbieter einer Software-as-a-Service-Lösung für die steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung („F&E“) und das F&E-Projektmanagement in Deutschland, die alle relevanten Arbeitsabläufe digitalisiert und eine rechtskonforme Dokumentation für die steuerliche Förderung von F&E sicherstellt. Die innoscripta-Plattform bietet Lösungen, die Kunden bei der Identifizierung, Validierung und Verwaltung von F&E-Projekten unterstützen und eine zuverlässige und konforme Dokumentation für F&E-Steuergutschriften sicherstellen. Das Unternehmen bedient derzeit einen festen Kundenstamm von mehr als 1.700 Kunden, die in über zwanzig Branchen tätig sind. innoscripta ist eine von den Gründern geführte Erfolgsgeschichte mit einem starken Finanzprofil. Das Managementteam verfolgt eine Wachstumsstrategie, die sich auf den bewährten Erfolg in Deutschland konzentriert und durch Internationalisierung und Produkterweiterung zusätzliche Chancen bietet.

