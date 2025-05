GNW-News: Falcon unterzeichnet Vertrag zur Unterstützung von vier weltweit operierenden Flugzeugen

^DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, May 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Falcon,

ein Unternehmen der Alex Group Investment, hat einen neuen Vertrag über die Bereitstellung von Flugunterstützungsdiensten für vier weltweit eingesetzte Flugzeuge unterzeichnet. Gemäß den Vertragsbedingungen wird Falcon Flight Support ein maßgeschneidertes Dienstleistungspaket zur Unterstützung des täglichen Betriebs des Fuhrparks bereitstellen. Dazu gehören die Koordination der Bodenabfertigung, die Verwaltung von Genehmigungen, die Flugplanung, die Crew-Logistik und weitere wichtige operative Dienstleistungen, um einen sicheren und pünktlichen weltweiten Flugbetrieb zu gewährleisten. Falcon verzeichnet einen starken Anstieg der Aktivitäten in Falcon Elite, seinem Privatjet-Terminal (FBO), dank eines hochgradig personalisierten Ansatzes in der Kundenbetreuung, der die Nachfrage nach Flugunterstützungsdiensten in der gesamten Region steigert. Herr Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene, Gründer und Vorsitzender der Alex Group Investment, erklärte: ?Falcon verwaltet seinen Fuhrpark bereits vollständig intern und unterstützt den Betrieb an über 80 % der Flughäfen weltweit. Gibt es einen besseren Beweis für Kompetenz, als dem Team zu vertrauen, das täglich seine eigenen Flugzeuge wartet?" Die Flugunterstützungsdienste von Falcon wurden für Betreiber entwickelt, die Wert auf schnelle, reibungslose Abläufe ohne Überraschungen legen. Da täglich immer mehr Flugzeuge auf Falcon vertrauen, ist das Unternehmen nun darauf ausgerichtet, noch mehr Kunden zu unterstützen, und plant, in den neuen Markt zu expandieren. Weitere Informationen: Falcon Flight Support | Professionelle Dienstleistungen für die private Luftfahrt (https://flyfalcon.com/flight-support/) Über Falcon Falcon ist ein führender Anbieter von Luftfahrtdienstleistungen und bietet Ihnen alles aus einer Hand für Ihre gesamten Luftfahrtanforderungen. Mit Falcon Luxe bieten wir einen Fuhrpark moderner Privatjets, die weltweit für Charterflüge zur Verfügung stehen und Komfort und Privatsphäre auf jeder Reise gewährleisten. Falcon Elite verfügt über ein exklusives Privatjet-Terminal (FBO), das Ihnen bereits vor dem Einsteigen erstklassigen Service und ein unvergessliches Erlebnis bietet. Falcon Technic bietet rund um die Uhr Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienstleistungen (MRO) nicht nur für unseren Fuhrpark, sondern auch für Flugzeuge von Drittanbietern, um optimale Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus ist Falcon Flight Support bestrebt, Ihnen Ihre Reise so angenehm wie möglich zu gestalten und Ihnen von Anfang bis Ende persönliche Unterstützung zu bieten. Bei Falcon finden Sie alles, was Sie für die Luftfahrt benötigen, unter einem Dach. Erfahren Sie mehr unter flyfalcon.com (https://flyfalcon.com/), Instagram (https://www.instagram.com/flyfalconofficial/) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/falconav/posts/) Medienanfragen Ines Nacerddine Director of Marketing - Luftfahrt Alex Group Investment E-Mail: ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/297d85e0-19dc-413a- b7cf-041c9f4941c8 °