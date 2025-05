ROUNDUP/Oman: USA und Iran verhandeln am Freitag weiter

MASKAT (dpa-AFX) - Im Streit um das iranische Atomprogramm setzen Washington und Teheran ihre Gespräche fort. Die fünfte Verhandlungsrunde werde am Freitag in Rom stattfinden, kündigte Omans Außenminister Badr al-Busaidi an. Der Oman vermittelt bei den Gesprächen.

Beide Seiten hatten sich zu Beginn der Gespräche optimistisch gezeigt. Nach dem jüngsten Treffen in der omanischen Hauptstadt Maskat traten jedoch deutliche Differenzen zutage.

Die USA fordern von der iranischen Regierung, die Urananreicherung vollständig einzustellen - aus Sicht Washingtons eine notwendige Maßnahme, um eine Entwicklung von Atomwaffen dauerhaft zu verhindern. Teheran weist diese Forderung zurück, zeigt sich jedoch bereit, das Atomprogramm wieder einzuschränken und strengere Kontrollen zu gewähren.

Trotz offensichtlicher Meinungsverschiedenheiten bei diesem Thema sei eine Fortsetzung der Gespräche nicht überraschend, erklärte der Analyst Gregory Brew von der Eurasia Group. "Aber ohne Einigung bei diesem zentralen Punkt ist ein umfassendes Abkommen wahrscheinlich nicht möglich."

Trump stieg 2018 aus dem Wiener Atompakt aus

Im Zentrum des Streits über Irans Atomprogramm steht die Frage der Nutzung: Während Teheran betont, ausschließlich zivile Zwecke zu verfolgen, befürchten Regierungen im Westen den Bau einer Atombombe. US-Präsident Donald Trump drohte dem Iran zuletzt mit militärischer Gewalt, sollte es keine Einigung geben.

2015 hatte der Iran im Wiener Atomabkommen nach langen Verhandlungen mit China, Russland, den USA, Frankreich, Deutschland und Großbritannien bereits einmal vereinbart, sein Nuklearprogramm einzuschränken. Trump stieg jedoch 2018 während seiner ersten Amtszeit einseitig aus dem Pakt aus und verhängte neue, harte Sanktionen./arb/DP/he