Russland: 232 Drohnen abgeschossen - Moskauer Flughäfen unterbrechen Betrieb

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Moskau (Reuters) - Russland hat nach Angaben vom Mittwoch mindestens 232 ukrainische Drohnen über verschieden Regionen des Landes abgeschossen.

Neben an die Ukraine angrenzenden Gebieten sei erneut auch der Großraum Moskau betroffen gewesen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

Dem Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin zufolge stoppte die Flugabwehr drei Drohnen auf dem Weg in die Hauptstadt, wo der Luftverkehr an drei Flughäfen zeitweise unterbrochen wurde. Das ukrainische Militär erklärte, es habe in der russischen Region Orjol mit Drohnen eine Halbleiterfabrik angegriffen, die russische Kampfjet- und Raketenhersteller beliefere. Berichte über Verletzte lagen nicht vor.

Seit dem russischen Großangriff auf die Ukraine im Februar 2022 führen beide Seiten den Krieg zunehmend mit Drohnen und investieren viel in deren Entwicklung und Produktion wie auch in deren Abwehr. Diese Flugkörper sind einfacher zu beschaffen und einzusetzen als Raketen und Flugzeuge und werden in großer Zahl sowohl an der Front als auch tief im gegnerischen Land eingesetzt.

(Bericht von Guy Faulconbridge und Anton Kolodyazhnyy, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)