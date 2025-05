US-Anleihen geben weiter nach - Steigende US-Verschuldung belastet

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch erneut gesunken. Marktbeobachter verwiesen auf Sorge der Investoren vor einer weiter steigenden Verschuldung in den USA. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) gab um 0,34 Prozent auf 109,83 Punkte nach. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg im Gegenzug auf 4,54 Prozent.

In den USA wurde von der Regierung ein Gesetzespaket auf den Weg gebracht, das Steuersenkungen vorsieht und die bereits starke Verschuldung weiter erhöhen dürfte. Die Sorgen über steigende Haushaltsdefizite und noch mehr Schulden in den USA trieb die Rendite für Anleihen weiter in die Höhe. Zuletzt hatte die Ratingagentur Moody's den Vereinigten Staaten die Bestnote "AAA" entzogen und dies mit der steigenden Verschuldung begründet.

Im weiteren Handelsverlauf ist nicht mit stärkeren Impulsen am Anleihemarkt rechnen. In den USA stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten./jkr/he