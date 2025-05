GNW-News: CGTN: Wie China eine qualitativ hochwertige Entwicklung und eine hocheffiziente Verwaltung fördert, um die Modernisierung voranzutreiben

^CGTN hat einen Artikel über die Inspektionsreise des chinesischen Präsidenten Xi

Jinping in der zentralchinesischen Provinz Henan veröffentlicht. Der Artikel konzentriert sich auf die Bemühungen der Provinz, eine qualitativ hochwertige Entwicklung zu fördern und die Effizienz der Verwaltung zu verbessern, und hebt hervor, dass der chinesische Präsident betonte, dass eine qualitativ hochwertige Entwicklung von grundlegender Bedeutung ist, um die Modernisierung Chinas voranzutreiben. BEIJING, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Luoyang Bearing Group Co., Ltd. mit Sitz in Luoyang in der zentralchinesischen Provinz Henan ist ein traditionelles Produktionsunternehmen, das in den letzten Jahren stark in wissenschaftliche und technologische Forschung investiert und bedeutende Fortschritte bei der industriellen Modernisierung gemacht hat. Das Unternehmen hat eine führende inländische Plattform für die Prüfung von Lagern für die Luft- und Raumfahrt, die Windenergieerzeugung, Hochgeschwindigkeitszüge und Fahrzeuge mit neuer Energie aufgebaut und durch die Anwendung von Technologien wie dem industriellen Internet der Dinge (5G) die vollständige Digitalisierung von Produkten vom Entwurf über die Materialauswahl und die Produktion bis hin zur Auslieferung realisiert. Im Zeitraum des 14. Fünfjahresplans (2021-2025) hat das Unternehmen 13 wissenschaftlich-technologische Errungenschaften erzielt, die internationale Standards erreichen. Seine Hauptlager für Windturbinen haben inzwischen einen Anteil von über 40 Prozent am heimischen Markt. ?Die moderne Produktion beruht auf der Befähigung im wissenschaftlich- technologischen Bereich", sagte der chinesische Staatspräsident Xi Jinping am Montag bei einem Besuch des Unternehmens im Rahmen einer Inspektionsreise durch die Provinz und rief zu größeren Anstrengungen bei der Suche nach grundlegenden technologischen Durchbrüchen und dem Streben nach einem Weg der unabhängigen Innovation auf. Er unterstrich das unerschütterliche Vertrauen in die Förderung einer qualitativ hochwertigen Entwicklung und die Verbesserung der Effizienz der Verwaltung und forderte Henan auf, ein neues Kapitel bei der Förderung der chinesischen Modernisierung aufzuschlagen. Förderung einer qualitativ hochwertigen Entwicklung Ende 2023 gab es in Henan etwa 10,94 Millionen Unternehmen verschiedener Art. Einige von ihnen haben kontinuierlich neue Entwicklungsimpulse gesetzt, indem sie sich auf den Aufbau eines grünen, kohlenstoffarmen und kreislauforientierten Wirtschaftssystems konzentriert haben, um die Ressourcen- und Umweltkosten der Entwicklung effektiv zu senken und ihr Entwicklungspotenzial zu steigern. Die Provinz hat 27 provinziale Labors und sechs provinziale Forschungsinstitute für industrielle Technologien eröffnet, die zu wichtigen Plattformen für die Entwicklung neuer qualitativer Produktionskräfte geworden sind. Die 27 Labore konzentrieren sich auf mehrere Spitzenbereiche wie neue Materialien, neue Energie, Biomedizin, Lebensmitteltechnologie und Nanobiologie. Sie haben außerdem Produktion, Studium, Forschung und Anwendung integriert und spielen eine wichtige Rolle bei der Umwandlung und Aufwertung traditioneller Industrien und der hochwertigen Entwicklung strategischer neuer Industrien. In der Provinz gibt es 12.000 Hightech-Unternehmen, und die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des Transaktionsvolumens von Technologieverträgen hat 62,3 Prozent erreicht. Die Provinz hat kürzlich einen Aktionsplan zur Förderung einer qualitativ hochwertigen Entwicklung der Privatwirtschaft herausgegeben, der darauf abzielt, die Unterstützung für Privatunternehmen in Bereichen wie Umwandlung und Modernisierung, Innovation, Marktentwicklung, Einführung von Talenten und Investitionen in Forschung und Entwicklung zu erhöhen. Geleitet von wissenschaftlich-technologischer Innovation sollte die Provinz neue, qualitativ hochwertige Produktivkräfte im Einklang mit den lokalen Bedingungen entwickeln und die Unterstützung für das moderne Industriesystem verstärken, um eine hochwertige Entwicklung zu fördern, erklärt Xi. Während der Inspektionstour besuchte Xi auch den Tempel des Weißen Pferdes, der ursprünglich während der Östlichen Han-Dynastie (25-220) erbaut wurde, sowie die Longmen-Grotten, eine über 1.500 Jahre alte UNESCO-Welterbestätte. Zudem informierte er sich über die lokalen Bemühungen zur Erhaltung und Weitergabe der chinesischen Kultur. Laut Xi birgt die Integration von Kultur und Tourismus ein großes Potenzial und erfordert Anstrengungen, um die hochwertige Entwicklung des Sektors zu fördern und ihn zu einer Säule der Industrie zu machen, die den Menschen zugute kommt und ihr Leben bereichert. Verbesserung der Effizienz der Verwaltung Ende April leitete Xi ein Symposium über die wirtschaftliche und soziale Entwicklung Chinas im 15. Fünfjahresplan (2026-2030), auf dem er darauf drängte, sowohl die Entwicklung als auch die Sicherheit zu gewährleisten und die positive Wechselwirkung zwischen hochwertiger Entwicklung und hoher Sicherheit durch eine hocheffiziente Verwaltung zu fördern. Die Provinz Henan hat das Niveau der gesetzesbasierten Praxis, die Intelligenz und die Professionalität der Verwaltung an der Basis weiter verbessert und den Menschen ein Gefühl von Gewinn, Zufriedenheit und Sicherheit vermittelt. Durch intelligente Verwaltung verbessern die lokalen Behörden die Qualität der öffentlichen Dienstleistungen. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz hat es den lokalen Behörden beispielsweise ermöglicht, Anfragen zur Lebenssituation der Menschen schneller zu erfassen, zu organisieren und zu kategorisieren und effizienter Lösungen anzubieten. Die Provinz hat auch konkrete Maßnahmen ergriffen, um überflüssige Formalitäten und bürokratische Hürden zu beseitigen und die Belastung der Bevölkerung durch die Vereinheitlichung der Arbeitsabläufe in den Dörfern (Gemeinden), der Verfahren und der Zertifizierungsverfahren wirksam zu verringern. Über Henan hinaus hat das Land die elektronische Verwaltung rasch vorangetrieben, indem es Plattformen für Behördendienste aus einer Hand und virtuelle öffentliche Dienste eingeführt hat, um die Effizienz der Verwaltung zu steigern und die Verwaltung zu modernisieren. Xi betonte die Notwendigkeit, die soziale Verwaltung zu verbessern, und rief dazu auf, das Niveau der öffentlichen Dienstleistungen zu erhöhen, die Rolle der Rechtsstaatlichkeit bei der Regulierung und Sicherung der sozialen Verwaltung voll zur Geltung zu bringen und umfassende Präventions- und Kontrollmaßnahmen zur Gewährleistung der sozialen Sicherheit zu verstärken. Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf: https://news.cgtn.com/news/2025-05-20/How-China-boosts-high-quality-development- high-efficiency-governance-1DwZSmLcH7i/p.html °