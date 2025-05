EQS-News: BIT Capital legt Multi-Asset-Fonds auf – bewährtes Research-Alpha trifft auf breite Asset-Allokation

Emittent / Herausgeber: Bit Capital GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Produkteinführung

BIT Capital legt Multi-Asset-Fonds auf – bewährtes Research-Alpha trifft auf breite Asset-Allokation



23.05.2025 / 13:59 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Berlin, 23. Mai 2025 – BIT Capital erweitert sein Produktuniversum: Mit dem neuen BIT Global Multi Asset (ISIN: DE000A40J9Z0) lanciert der Berliner Asset-Manager seinen ersten aktiv gemanagten Multi-Asset-Fonds. Damit reagiert BIT Capital auf die wachsende Nachfrage nach einer Investmentlösung, die Wachstumschancen des Technologiesektors in einem breit diversifizierten, risikooptimierten Multi-Asset-Portfolio erschließt. Mit der Auflage des BIT Global Multi Asset macht BIT Capital sein bewährtes Research-Alpha, das die Berliner in den vergangenen Jahren eindrücklich unter Beweis gestellt haben, erstmals über eine Multi-Asset-Strategie zugänglich.

Mittel- bis langfristige Wertsteigerungen chancenreicher Anlageklassen

Als erster Fonds des Hauses mit Multi-Asset-Ansatz erweitert der BIT Global Multi Asset das bisher auf Aktien- und Crypto-Strategien fokussierte Produktuniversum. Anleger können mit dieser Produktergänzung nun aus einer deutlich erweiterten Skala an Risiko-Rendite-Profilen wählen. Der Fonds ist auf eine moderate Risikoklasse gemäß Summary Risk Indicator (SRI) – einer europaweit standardisierten Skala von 1 (niedrigstes Risiko) bis 7 (höchstes Risiko) – ausgerichtet und aktuell in Klasse 3 eingestuft.

Das Portfolio gliedert sich in drei Kernkomponenten:

Aktienportfolio: Kombination von Mega-Caps mit selektierten Wachstumswerten. Damit verfolgt der Ansatz eine bewusste Abkehr von der Konzentration großer Indizes. Mega-Caps fungieren als Stabilitätsanker, während qualitativ hochwertige Mid- und Small-Caps das Alpha-Potenzial erhöhen. Die Selektion erfolgt auf Basis des etablierten BIT Capital-Researchs. Sie kombiniert High-Conviction-Positionen mit ausgewählten Aktien aus der erweiterten Research-Longlist, die risikominimierende Portfolioeigenschaften aufweisen.

Anleihenportfolio: Fokus auf Unternehmensanleihen technologieorientierter Emittenten mit starker Fundamentaldatenbasis und hoher Bonität, ebenfalls aus der BIT Capital-Research-Longlist. Durch gezielte Begrenzung von Überschneidungen mit den Top-Aktienpositionen wird das Klumpenrisiko minimiert. Das Anleihesegment dient der kontrollierten Steuerung von Zins- und Kreditrisiken. Es trägt wesentlich zur Reduktion der Gesamtportfoliovolatilität bei – mit gleichzeitiger Wahrung des Wachstumsfokus.

Safe-Haven-Assets und Makro-Hedges: Gezielte Allokationen in Safe Haven-Assets wie Gold oder ausgewählte Crypto-Assets (jeweils begrenzt auf maximal 5%). Hinzu kommen Future-basierte Makro-Hedges, die gezielt zur Absicherung in Stressphasen eingesetzt werden.

Bei der Portfoliokonstruktion setzt BIT Capital auf selbst entwickelte quantitative Optimierungs-algorithmen. Diese steuern sowohl die Erstzuordnung innerhalb der Asset-Klassen als auch die Konstruktion der drei Subportfolios und integrieren diese abschließend zu einem möglichst dekorrelierten Gesamtportfolio. Der Optimierer ermöglicht dabei eine strukturierte Reduktion von Volatilität, ohne auf substanzielle Renditechancen zu verzichten.

Strategische Erweiterung des Produktangebots

Mit dem Launch des BIT Global Multi Asset schließt BIT Capital eine wichtige Lücke in der eigenen Fondspalette. „Der neue BIT Global Multi Asset erweitert unser Produktangebot, das mit dem BIT Defensive Growth bereits einen Fonds mit einem defensiven und ausgewogenen Risikoprofil umfasst“, sagt Marcel Oldenkott, Fondsmanager, Managing Director und Co-CIO bei BIT Capital. „Unser Ziel ist ein asymmetrisches Ergebnisprofil: starke Partizipation an positiven Marktphasen bei gleichzeitiger Begrenzung von Verlusten in Abwärtsphasen – für all jene, die Stabilität und Wachstumsorientierung vereint in einer Investmentlösung suchen.“

Die Strategie verbindet aktives Management, risikoadjustierte Allokation und den BIT Capital-typischen Fokus auf technologiegetriebenes Wachstum. Der BIT Global Multi Asset ist seit dem 28. April 2025 in verschiedenen Anteilsklassen auf allen gängigen Plattformen verfügbar. Weitergehende Informationen finden Sie unter: bitcap.com

Über BIT Capital

BIT Capital – Berlin Investment Technologies, vereint die Expertise eines Branchenführers im Asset-Management mit der Dynamik eines jungen Technologieunternehmens. Mit seinen aktiv gemanagten Investmentprodukten bietet BIT Capital Investoren die Chance, am zukünftigen Wachstum der technologisierten Welt zu partizipieren. Hier navigiert das BIT Capital-Team routiniert durch eine sich ständig verändernde Landschaft komplexer Technologiesektoren und spürt für seine Investoren frühzeitig die Technologieführer von morgen auf. Dabei versteht BIT Capital Technologie nicht als Branchenetikett, sondern als Querschnittsthema, das alle Anlageklassen prägt.

Pressekontakt

Hannes Bruch

Director Communications & Marketing

bitcap.com

BIT Capital GmbH

Dircksenstraße 4

10179 Berlin

Disclaimer

Diese Pressemitteilung ist eine Marketinginformation der BIT Capital GmbH.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf/Verkauf von Anteilen an in dieser Pressemitteilung genannten Finanzinstrumenten dar. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlage-, Rechts- und/oder Steuerberatung oder sonstige Empfehlung dar. Insbesondere ersetzen diese Informationen nicht eine geeignete anleger- und produktbezogene Beratung sowie ggf. die fachliche Beratung durch einen rechtlichen oder steuerlichen Berater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Verbindliche Grundlage für den Kauf von Anteilen an in dieser Pressemitteilung genannten Fonds sind das jeweilige PRIIPs-KID, der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement bzw. der Satzung, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in deutscher Sprache kostenlos bei der BIT Capital GmbH, Dircksenstr. 4, 10179 Berlin (siehe auchhttps://www.bitcap.com/), sowie der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft erhältlich sind. Die Verwaltungsgesellschaft kann etwaige, länderspezifische Anpassungen der Vertriebszulassung, einschl. Widerruf des Vertriebs, bezüglich ihrer Investmentfonds vornehmen. Weitere Informationen zu Anlegerrechten sind auf der Homepage der BIT Capital GmbH unterhttps://bitcap.com/beschwerdemanagement/ einsehbar. Risiken: Die genannten Finanzinstrumente sind mit erheblichen Risiken verbunden, einschließlich des möglichen Verlusts des investierten Betrags, wie im Prospekt der Fonds ausführlich beschrieben. Die Wertentwicklung der Vergangenheit und andere historische Daten sind kein Hinweis oder eine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

Diese Marketinginformation wendet sich ausschließlich an Personen in den Ländern, in denen die genannten Fonds zum öffentlichen Vertrieb an den relevanten Kundenkreis zugelassen sind. Anteile der in dieser Präsentation genannten Fonds dürfen weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Darüber hinaus können die Anteile weder direkt noch indirekt „US-Personen“ und/oder Einrichtungen, die sich im Besitz einer oder mehrerer „US-Personen“ im Sinne der Definition des „Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)“ befinden, angeboten oder verkauft werden. Zudem darf diese Pressemitteilung und die in ihr enthaltenen Informationen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieser Publikation sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile/Aktien dieses Fonds können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

© 2025 BIT Capital GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.