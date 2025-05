Aktien New York: Deutliche Gewinne zum Start nach langem Wochenende

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende haben die US-Aktienmärkte am Dienstag wieder spürbar angezogen. Für Unterstützung sorgten zum einen Signale einer Entspannung im Handelskonflikt der USA mit der Europäischen Union (EU). Zum anderen halfen robuste Konjunkturdaten. So hat sich die Stimmung der Verbraucher in den USA im Mai unerwartet deutlich aufgehellt.

Im frühen Handel stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 1,14 Prozent auf 42.076,18 Punkte. Der marktbreite S&P 500 zog um 1,50 Prozent auf 5.889,60 Punkte an. Für den technologielastigen und damit besonders konjunkturabhängigen Nasdaq 100 ging es um 1,87 Prozent auf 21.307,59 Punkte hoch.

US-Präsident Donald Trump hatte die Einführung der von ihm angekündigten neuen Zölle auf EU-Importe zunächst auf 9. Juli verschoben hat, um mehr Zeit für Verhandlungen zu lassen. Am Freitag hatte er der EU überraschend mit Strafzöllen von 50 Prozent ab 1. Juni gedroht und damit die Börsen rund um den Globus ins Minus gedrückt.

Nun gibt sich Trump zuversichtlich. Er sei gerade darüber informiert worden, dass EU-Vertreter sich gemeldet hätten, um schnell Termine für Treffen festzulegen, schrieb der Republikaner auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social. Das sei "positiv". Er hoffe, dass die EU sich mehr für den Handel mit den USA öffnen werde./la/he