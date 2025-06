Millionenspende für Wissenschaft in Potsdam - Plattner: Trump Chance zur Aufholjagd

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Mit einer dreistelligen Millionenzuwendung der Hasso-Plattner-Stiftung werden die Universität Potsdam und das Hasso-Plattner-Institut (HPI) ausgebaut.

Das haben der SAP-Gründer Plattner, Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und der Präsident der Universität, Oliver Günther, am Montag bekannt gegeben. "In Europa hat es noch nie so eine Zuwendung an eine Universität gegeben", sagte Günther. In Potsdam wurde eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet.

Plattner stellte ausdrücklich einen Zusammenhang mit der Entwicklung der Wissenschaftslandschaft in den USA her. Am HPI gebe es jetzt eine erste aus Harvard kommende Professorin für Künstliche Intelligenz: "Wir haben eine historische Chance, in den nächsten dreieinhalb Jahren aufzuholen", sagte er mit Blick auf die Politik von US-Präsident Donald Trump, der gegen den Wissenschaftssektor in den USA vorgeht. "Es ist fürchterlich, was in den USA passiert."

Das HPI soll vor allem im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) ausgebaut, ein neuer Campus für Jura und Sozialwissenschaften soll geschaffen werden. Plattner sprach auf die Frage nach dem Gesamtumfang der Investitionen von einem dreistelligen Millionenbetrag.

Plattner sprach mit Blick auf andere Milliardäre in Deutschland davon, dass es "fast eine Bürgerpflicht" sei, Geld für Wissenschaft zur Verfügung zu stellen. Er lobte ausdrücklich die Stiftung des Lidl-Gründers Dieter Schwarz mit dem Bildungscampus in Heilbronn sowie die Aktivitäten der BMW-Erbin Susanne Klatten. Ministerpräsident Woidke sprach davon, dass die Investition in Potsdam eine Strahlkraft für die Wirtschaft in der Region haben werde. Die Position Europas werde sich im weltweiten Wettbewerb verbessern.

