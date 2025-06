IRW-News: ACCESS Newswire: Fintech Forward kehrt nach Bahrain zurück und versammelt die einflussreichsten Führungspersönlichkeiten im Finanzsektor bei seiner dritten Veranstaltung im Oktober 2025

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Fintech Forward kehrt nach Bahrain zurück und versammelt die einflussreichsten Führungspersönlichkeiten im Finanzsektor bei seiner dritten Veranstaltung im Oktober 2025

Das Programm der Fintech Forward 2025 wird von Economist Impact gestaltet, die Ausrichtung erfolgt durch das Bahrain Economic Development Board

MANAMA, BAHRAIN / ACCESS Newswire / 3. Juni 2025 / Das Königreich Bahrain bereitet sich auf die dritte Ausgabe seiner Fachmesse Fintech Forward vor, die vom Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB) ausgerichtet wird. Für die Programmgestaltung ist die Firma Economist Impact verantwortlich. Fintech Forward ist Treffpunkt der besten und klügsten Köpfe aus den Bereichen Zahlungsverkehr, Fintech sowie dem weitergefassten Finanz-Ökosystem und hat sich als führende regionale Veranstaltung etabliert, auf der Branchenpioniere, Investoren und Finanzakteure zusammenkommen, um ihr Wissen auszutauschen, Meilenstein-Erfolge zu feiern und Kontakte zu knüpfen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79844/bahrainNR06032025_DE_PRcom.001.png

Die kommende Ausgabe der Fintech Forward 2025 (FF25), der führenden Fachmesse für den Finanzdienstleistungssektor in der Region, findet am 8. und 9. Oktober in der Exhibition World Bahrain statt. Sie wird in Zusammenarbeit mit der Central Bank of Bahrain ausgerichtet und von Bahrain FinTech Bay unterstützt.

Auf der zweitägigen Veranstaltung, die mit Keynotes, Podiumsdiskussionen und interaktiven Sessions aufwartet, werden die Chancen und Herausforderungen für Fintech-Unternehmen beleuchtet und bemerkenswerte Erfolge, von denen man lernen kann, vor den Vorhang geholt. Unter dem Motto The era of integration: the maturing age of fintech werden auf der FF25 Fintech-Experten, Finanzunternehmen sowie Vertreter von Regierungen und Aufsichtsbehörden aus der ganzen Welt zu Gesprächen über aktuelle Themen und zum Austausch von Erkenntnissen und Erfahrungen zusammenkommen, um die Branche voranzubringen. Die Veranstaltung wird ein breites, branchenrelevantes Themenspektrum abdecken: den Übergang von raschem Wachstum zu nachhaltiger Reife, das Aufkommen eingebetteter Infrastrukturen und fortschrittlicher Technologien, die Schwerpunktsetzung auf Vertrauen, Regulierung und Integration gegenüber Disruption sowie die dauerhafte und verstärkte Zusammenarbeit zwischen Regulierungsbehörden, staatlichen Investoren und traditionellen Banken.

Bahrain, das Gastgeberland dieser globalen Veranstaltung, verfügt über einen soliden Finanzdienstleistungssektor, der das traditionelle Bankwesen mit innovativen Fintech-Firmen vereint und neben Krypto-Assets auch den digitalen Zahlungsverkehr sowie offene Banklösungen beinhaltet. Die Central Bank of Bahrain (CBB), die als einzige Regulierungsbehörde des Landes fungiert, hat durch ihre spezielle Fintech Innovation Unit sowie zukunftsweisende regulatorische Rahmenbedingungen eine wichtige Rolle bei der Förderung von Fintech-Innovationen eingenommen. Die Onshore Regulatory Sandbox der CBB, die erste ihrer Art in der MENA-Region (Naher/Mittlerer Osten und Nordafrika), bietet heimischen und internationalen Fintech-Unternehmen ein sicheres Umfeld, um neue Technologien zu testen und zu entwickeln und so das Wachstum eines resilienten und gesetzeskonformen Fintech-Ökosystems zu fördern.

Aufbauend auf dem Erfolg früherer Veranstaltungen, bei denen Teilnehmer aus der ganzen Welt begrüßt werden konnten, hat sich Fintech Forward als wichtiges Forum für Branchenführer etabliert, das dem Erfahrungsaustausch, der engeren Zusammenarbeit und dem Ausbau des Fintech-Sektors in der Region dient.

Für weitere Informationen und zur Anmeldung besuchen Sie bitte die Webseite der Fintech Forward 2025. Bei Interesse an einer Medienpartnerschaft können Sie sich hier registrieren.

Weiterführende Informationen erhalten Sie über:

Abdulelah Abdulla

Communications Department

Economic Development Board

Tel: +973-39798919

E-Mail: internationalmedia@bahrainedb.com

Über das Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB)

Das Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB) ist eine Agentur zur Investitionsförderung mit der übergreifenden Verantwortung, Investitionen in das Königreich anzuziehen und Initiativen zu unterstützen, die das Investitionsklima verbessern. Das Bahrain EDB arbeitet mit der Regierung und mit derzeitigen wie auch potenziellen Investoren zusammen, um ein attraktives Investitionsklima für Bahrain sicherzustellen, die wichtigsten Stärken zu kommunizieren und festzustellen, wo Chancen für weiteres Wirtschaftswachstum durch Investitionen bestehen.

Das Bahrain EDB konzentriert sich auf verschiedene Wirtschaftssektoren, die die Wettbewerbsvorteile von Bahrain nutzen und signifikante Investitionsmöglichkeiten bieten. Diese Sektoren umfassen Finanzdienstleistungen, Fertigung, Logistik, ICT und Tourismus.

Für weitere Informationen zum Bahrain EDB besuchen Sie bitte www.bahrainedb.com

QUELLE: Bahrain Economic Development Board

