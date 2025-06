APA ots news: Presseaussendung zur 45. Sitzung des Finanzmarktstabilitätsgremiums

Wien (APA-ots) - Die 45. Sitzung des Finanzmarktstabilitätsgremiums (FMSG) fand am 4. Juni 2025 statt. Der Antizyklische Kapitalpuffer soll bei 0% bleiben. Die Hebelfinanzierung von Investmentfonds ist gering, die Liquiditätsrisiken von Immobilienfonds bleiben allerdings hoch. Antizyklischer Kapitalpuffer Das Gremium empfiehlt der FMA, den Antizyklischen Kapitalpuffer bei 0% zu belassen. Die Kredit-BIP-Lücke liegt im vierten Quartal 2024 mit -14 Prozentpunkten weiterhin unter der kritischen Schwelle von 2 Prozentpunkten. Das Gremium hat in dieser Sitzung eine neue Methode zur Beurteilung der zyklischen Risiken und Kalibrierung des Puffers beschlossen. Die Kredit-BIP-Lücke wird - im Einklang mit einer Empfehlung des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken (European Systemic Risk Board, ESRB) - um weitere Indikatoren für zyklische Risiken ergänzt. Auch nach der neuen Methode wäre derzeit ein Antizyklischer Kapitalpuffer von 0% indiziert. Details zur neuen Methode finden sich auf der Website der OeNB . Das Gremium wird die neue Methode ab der 46. Sitzung am 1. Oktober 2025 anwenden. Investmentfonds Das Gremium hat die Risiken aus der Hebelfinanzierung von Alternativen Investmentfonds diskutiert. Die Hebelfinanzierungen sind gering geblieben - insbesondere im EU-Vergleich. Es entstehen daher daraus keine Systemrisiken im Finanzsystem und für das langfristige Wirtschaftswachstum. Immobilienfonds weisen allerdings weiterhin eine hohe Liquiditätsinkongruenz auf, die auch im EU-Vergleich hervorsticht. Diese Liquiditätsinkongruenz wurde allerdings durch eine Änderung des § 11 Immobilien-Investmentfondsgesetzes (ImmoInvFG) bereits adressiert, welche mit 1.1.2027 in Kraft tritt. Eine "Hurdlerate" würde die Zielsetzung dieser Novelle konterkarieren. Rückfragehinweis: Sekretariat des Finanzmarktstabilitätsgremiums z.Hd. Mag.a Marlies Schroeder, MiM (+43-1) 404 20-6900 kontakt@fmsg.at https://www.fmsg.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0055 2025-06-05/10:00