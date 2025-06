Sonderseminar öffnet Chinas Spezialnahrungsmittelmarkt für europäische Molkereimarken unter neuen Rahmenbedingungen

CCIC Europe Food Test Co., Ltd. (CCIC EFT) intensiviert seine Anstrengungen, um mehr europäischen Unternehmen den Zugang zum chinesischen Markt für Säuglingsnahrung zu erleichtern. Am 25. und 26. Juni organisiert CCIC EFT in Wageningen, Niederlande, ein Seminar, das sich speziell mit den neuesten regulatorischen Anforderungen und dem Marktzugang für Hersteller von Säuglingsanfangsnahrung, Folgemilchnahrung für Säuglinge und Kleinkinder sowie Lebensmitteln für besondere medizinische Zwecke (FSMP) befasst.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250604538854/de/

CCIC Europe Food Test Co., Ltd. (CCIC EFT) and Technology Innovation Center of Special Food, State Administration of Market Regulation (TISF, SAMR) in the Netherlands.

Das Seminar wird zusammen mit dem Technologieinnovationszentrum für Spezialnahrungsmittel der staatlichen Marktüberwachungsbehörde (TISF, SAMR) durchgeführt und richtet sich an Fachleute, die mit den chinesischen Vorschriften vertraut sind und sich über die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Normen, Produktregistrierung und Markttrends informieren wollen.

Den Teilnehmern werden von erfahrenen SAMR-Technikexperten geleitete Sessions zu Themen wie regulatorische Entwicklungen und Trends in den Bereichen Säuglingsanfangsnahrung und FSMP in China, wichtige Unterschiede zwischen den regulatorischen Rahmenbedingungen in China und Europa sowie neue Marktchancen und Verbrauchernachfrage in China angeboten.

Neben Herstellern ist das Seminar auch für Zulieferer von Rohstoffen wie Milchprodukten, Grundpulvern und Nahrungsergänzungsmitteln relevant, die den Eintritt in den chinesischen Markt oder eine Expansion in China planen.

China gehört zu den weltweit größten Märkten für Säuglingsanfangsnahrung und Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (FSMP). Die jüngsten regulatorischen Änderungen unterstreichen die Bemühungen der Regierung, um die Produktqualität und Verbrauchersicherheit zu verbessern. Um langfristig in China erfolgreich zu sein, ist es für internationale Marken entscheidend, stets informiert und gesetzeskonform zu sein.

Laut CCIC EFT gewährt das Seminar wertvolle Einblicke in beste Compliance-Praktiken und hilft europäischen Unternehmen, die Compliance ihrer Produkte mit den chinesischen Standards jetzt und in Zukunft sicherzustellen.

Als Joint-Venture-Labor von CCIC in Europa ist CCIC EFT spezialisiert auf die Prüfung von Milchprodukten und Spezialnahrungsmitteln, regulatorische Beratung und Compliance-Dienstleistungen. Das international akkreditierte Unternehmen unterhält ein robustes chinesisch-europäisches Prüfnetzwerk und leistet einen wichtigen Beitrag zur Erleichterung des Handels und zur Harmonisierung der Vorschriften zwischen chinesischen und europäischen Akteuren im Ernährungssektor.

Für europäische Unternehmen, die sich in Chinas evolvierendem regulatorischem Umfeld zurechtfinden wollen, bietet dieses Seminar einen strategisch wichtigen Zugang zu einem der dynamischsten und vielversprechendsten Märkte für Nahrungsergänzungsmittel weltweit.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250604538854/de/

PR-Kontakt:

EncycloVision (Shenzhen) Brand Communication Co., Ltd.

Eason Zhou

E-Mail: evisionsinfo@gmail.com