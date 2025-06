Aktien New York: Deutliche Gewinne nach Arbeitsmarktbericht

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein positiv aufgenommener Arbeitsmarktbericht hat den US-Börsen am Freitag deutliche Gewinne beschert. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte in der ersten Handelsstunde um 1,28 Prozent auf 42.860,85 Punkte zu. Damit machte er den Rückschlag vom Vortag mehr als wett und steuert auf ein Wochenplus von 1,4 Prozent zu. Für den von Technologietiteln dominierten Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 1,15 Prozent auf 21.794,27 Punkte hoch, womit sich ein Wochengewinn von 2,1 Prozent abzeichnet. Der marktbreite S&P 500 rückte um 1,17 Prozent auf 6.008,58 Punkte vor.

Der US-Arbeitsmarkt hat sich im Mai trotz der Verunsicherung durch die Zollpolitik der US-Regierung solide präsentiert. Es wurden mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Allerdings wurde die Werte für März und April deutlich nach unten revidiert. Die Arbeitslosenquote blieb im vergangenen Monat stabil, während die Stundenlöhne stärker als erwartet zulegten.

Die Investoren seien erleichtert, dass die neu geschaffenen Stellen positiv überrascht hätten, kommentierte Finanzmarktexperte Andreas Lipkow. Die gestiegenen Stundenlöhne verwiesen zwar auf potenzielle Inflationsgefahren, spiegelten jedoch auch den sehr robusten Arbeitsmarkt wider. "Derzeit überwiegen die Konjunkturerwartungen der Marktteilnehmer und weniger die Inflationsbefürchtungen", so Lipkows Fazit zur positiven Aufnahme der Daten an der Börse./gl/he