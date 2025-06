IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: ISX Financials Geschäftszahlen 2024: 81% Umsatzwachstum, 30% mehr Marge

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: ISX Financials Geschäftszahlen 2024: 81% Umsatzwachstum, 30% mehr Marge

Der Banktech-Player ISXFinancial EU PLC hat Ende Mai 2025 seine guten Jahreszahlen 2024 präsentiert. Entsprechend positiv ist der Ausblick des Unternehmens auf das Geschäftsjahr 2025.

Am 30. Mai 2025 publizierte ISX Financial EU PLC (ISXPlc) Jahreszahlen 2024 (1). Für das Unternehmen war das vergangene Jahr seit der Abspaltung im Jahr 2021 das erfolgreichste Geschäftsjahr.

Rekordjahr hinsichtlich Wachstum und Innovation

ISXPlc verzeichnete laut des jüngsten Geschäftsberichtes ein starkes Wachstum in mehreren Bereichen: Der Umsatz übertraf mit 58,7 Millionen Euro selbst die eigenen Erwartungen, die ursprünglich auf 45 Millionen Euro anvisiert waren. Dies entspricht einem Umsatzwachstum von 81 % im Vergleich zum Vorjahr, getragen durch steigende Kundenzahlen, Transaktionsvolumina und den Ausbau von ISXPlcs Echtzeit-Zahlungslösungen wie ISX Money®.

Einen wichtigen Teil zur Diversifizierung und technologischen Unabhängigkeit trug die Tochter Probanx®² mit 2,5 Millionen Euro Umsatz bei. Die ISXPlc-Tochter ist ein internationales Bankensoftware-Unternehmen, das im Jahr 2000 gegründet wurde und seit September 2019 eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ISXPlc ist.

Mit einem Gross Processed Volume (GPV) von über 4,2 Milliarden Euro (+78 %) und einem Total Processed Volume (TPV) von über 65 Milliarden Euro, das auch die SaaS-Leistungen der Probanx® -Tochter für Banken und Finanzinstitute umfasst, verdeutlicht ISXPlc den eingeschlagenen Wachstumskurs. Die unter Verwahrung gehaltenen Kundengelder stiegen im Jahresvergleich um 56 % auf 189 Millionen Euro.

Profitabilität und technologische Innovationskraft

Die EBITDA-Marge stieg auf 61 %, was einem Plus von 30 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Marge verdeutlicht die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells. Zudem investierte ISXPlc 2,8 Millionen Euro in die Forschung & Entwicklung.

Trotz der global angespannten Wirtschaftslage blickt ISXPlc laut Unternehmensangaben optimistisch auf das laufende Jahr. So werden für 2025 Umsätze zwischen 60 und 65 Millionen Euro erwartet - ein moderates, aber solides Wachstum. Die EBITDA-Marge soll weiterhin im Bereich von 30-40 % liegen. Neue Produkte, insbesondere aus dem KI-Umfeld sowie der Ausbau des SEPA Direct Debit-Portfolios, dürften dieses avisierte Wachstum stützen.

ISX Financial

https://www.isx.financial/

