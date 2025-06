Entscheidungen über Botschafter vertagt - Regierung schnürt großes Personalpaket

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die schwarz-rote Bundesregierung schnürt ein großes Personalpaket für Top-Positionen in Botschaften und Behörden.

Das Kabinett vertagte am Mittwoch nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters eine Entscheidung über wichtige Botschafterposten, weil CDU, CSU und SPD nun lieber ein größeres Paketlösung schnüren wollen.

In den vergangenen Tagen hatte es immer wieder Berichte über einzelne Personalien gegeben. Der "Spiegel" berichtete etwa, dass der Botschafter in der Ukraine, Martin Jäger, neuer BND-Chef werden soll. Dem bisherige Präsident Bruno Kahl wird nachgesagt, Botschafter im Vatikan werden zu wollen. Offiziell wird beides nicht bestätigt. Daneben geht es etwa um die Besetzung wichtiger Diplomatenposten, deren Wechsel traditionell im Juli vollzogen wird.

Als sicher gilt, dass der 60-jährige Jens Hanefeld den bisherigen Botschafter in Washington, Andreas Michaelis, ablösen soll. Die Auswahl Hanefelds, dem derzeitigen Botschafter in Äthiopien, gilt als ungewöhnlich. Er hat zwar US-Erfahrung als zweiter Mann an der Botschaft in Washington (2009 bis 2014) gesammelt, hatte aber von 2014 bis 2024 eine Sonderbeurlaubung, um bei der Volkswagen AG als Leiter der Bereiche Internationales, Europa und Handel zu arbeiten. Auch Martin Jäger, der seit 2023 Botschafter in der Ukraine ist, hatte von 2008 bis 2013 eine Auszeit genommen, um für den Autokonzern Daimler zu arbeiten.

Neue deutsche Botschafterin in London soll dem Vernehmen nach die bisherige Staatssekretärin im Außenministerium, Susanne Baumann, werden. Der zweite AA-Staatssekretär Thomas Bagger soll Botschafter in Rom werden. Angepeilt wird in der Koalition, das Personalpaket bis zur Kabinettssitzung in der kommenden Woche zu schnüren.

