Silber - Unterschiedliche Zeitebenen – die gleiche Botschaft

Sagt Ihnen das Ketchupflaschen-Phänomen etwas? Erst kommt ganz lange nichts und dann kommt alles auf einmal. Im übertragenen Sinn ist das die charttechnische Ausgangslage beim Silberpreis. Während auf Tagesbasis ein Flaggenausbruch für Rückenwind sorgt, liegt auch auf Point-Figure-Basis ein neues Einstiegssignal vor. Am prägnantesten ist aber möglicherweise der Ausbruch im Wochenbereich. Dank des Spurts über die Hochpunkte bei knapp 35 USD kann die Kursentwicklung seit September 2024 als klassische Schiebezone interpretiert werden. Rein rechnerisch ermöglicht diese Tradingrange perspektivisch sogar Notierungen oberhalb der Marke von 40 USD. Last but not least, signalisieren die noch höheren Zeitebenen „grünes Licht“. Hier liegt sogar eine doppelte „Untertassenformation“ vor, wovon die kleinere ein Kursziel von 42 USD und das größere Pendant sogar eines von 48 USD bereithält. Per Saldo handelt es sich beim Silberpreis um eines unserer absoluten Lieblingssetups, denn die Verknüpfung unterschiedlicher Zeitebenen signalisiert, dass ein (charttechnisches) Rad in das andere greift. Die Ausbruchsmarken bei 34,87/34,58 USD dienen fortan als erste Unterstützungszone.

Silber (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: LSEG, tradesignal²

