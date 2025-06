US-Börsen schwächeln nach Israels Angriff auf Irans Atomanlagen

Aktien New York

Israels Angriff auf Atomanlagen und Militärs im Iran hat am Freitag die Anleger am US-Aktienmarkt ein Stück weit verschreckt. Der New Yorker Leitindex Dow gab im frühen Handel um 1,48 Prozent auf 42.331,01 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 fiel um 1,00 Prozent auf 5.984,68 Zähler, und der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 büßte 1,07 Prozent auf 21.679,85 Zähler ein.

Die Börsen reagierten weltweit zwar besorgt, aber nicht panisch, fasste Sören Hettler, Leiter Anlagestrategie und Privatkunden der DZ Bank, die allgemeine Stimmung zusammen. Beunruhigend sei die Situation im Nahen Osten dennoch.

Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners sprach von einer "weltweit neuen Unsicherheit - politisch und an den Börsen". Das rufe die typischen Reaktionen hervor: Risikoassets wie Aktien würden verkauft. Die Flucht in sichere Häfen wie Staatsanleihen und Gold setze ein. Gleichzeitig stiegen zudem die Ölpreise deutlich. "Im Moment ist jede Menge Unsicherheit im Markt. Wie groß die mittel- und langfristigen Auswirkungen auf Wirtschaft und Börsen sein werden, lässt sich aktuell noch nicht abschätzen."

Das von der Universität Michigan erhobene Verbrauchervertrauen für den Monat Juni fiel unterdessen deutlich besser als erwartet aus, hatte allerdings im aktuell geopolitisch unsicheren Umfeld keine positive Auswirkung auf die Anlegerstimmung.