GNW-News: Bitget öffnet seine Türen für syrische Nutzer und bietet eine umfassende Produktpalette an

^VICTORIA, Seychellen, June 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget (https://www.bitget.com/), die führende Kryptowährungsbörse und Web3- Unternehmen, hat nun die Registrierung syrischer Staatsbürger auf der Plattform ermöglicht. Dies folgt auf die kürzlich erfolgte Aussetzung der OFAC-Sanktionen. Syrische Staatsbürger und Einwohner können sich nun auf der Plattform registrieren, die Identitätsprüfung abschließen und auf das gesamte Dienstleistungsangebot zugreifen - von P2P- und Spot-Trading bis hin zu Futures und renditestarken Produkten. Dieses Update ist von besonderer Bedeutung für ein Land, das mit langjährigen Konflikten, wirtschaftlicher Isolation und eingeschränktem Zugang zu zuverlässigen Finanzsystemen konfrontiert ist. In Ermangelung einer stabilen Bankinfrastruktur hat Kryptowährung im realen Leben einen hohen Stellenwert als Überlebenshilfe, Wachstumstreiber und Konnektivität mit der Welt insgesamt. Die Einführung von Kryptowährungen in Syrien verdeutlicht die tiefere Bedeutung von Kryptowährungen an Orten, an denen traditionelle Systeme versagt haben oder nicht zugänglich sind. Damit haben syrische Nutzer nun Zugang zu allen wichtigen Funktionen von Bitget, darunter Peer-to-Peer-Trading (P2P) mit Unterstützung lokaler Währungen, Spot- und Terminmärkte, Copy Trading und Bitget Earn-Produkte, die passive Einkünfte aus Krypto-Beständen ermöglichen. Die mobile App und die Webplattform bieten außerdem mehrsprachigen Support und eine Sicherheitsüberwachung rund um die Uhr, um sichere Transaktionen zu gewährleisten. Ausbildungsinhalte, Trading-Tools und Kundensupport stehen neuen Nutzern jederzeit zur Verfügung, um sie bei jedem Schritt zu begleiten. Die Entscheidung von Bitget, syrischen Nutzern Zugang zur Plattform zu ermöglichen, basiert auf einer fokussierten Strategie zur Unterstützung realer Anwendungsfälle in Regionen, in denen Kryptowährungen von entscheidender Bedeutung sind. Die Einbeziehung Syriens signalisiert die Absicht, Zugang dort zu ermöglichen, wo er am dringendsten benötigt wird. ?Bei Bitget ist die Priorität klar: diejenigen zu erreichen, die Kryptowährungen am dringendsten benötigen. Unsere Plattform wurde entwickelt, um Personen zu unterstützen, die mit instabilen Volkswirtschaften, eingeschränkten Bankdienstleistungen oder politischer Unsicherheit konfrontiert sind. Die Erweiterung des Zugangs für syrische Nutzer ist Teil einer umfassenderen Initiative, um wirkungsvolle Finanzinstrumente dort bereitzustellen, wo sie den größten Unterschied machen", so Gracy Chen, CEO von Bitget. Bitget konzentriert sich weiterhin darauf, den Zugang in Regionen zu erweitern, in denen Kryptowährungen eine wichtige Rolle im Alltag spielen. Für syrische Nutzer wird Bitget eine wichtige Rolle bei der aktiven Aufrechterhaltung sicherer, effizienter und benutzerfreundlicher Kanäle für die Teilnahme am Kryptomarkt spielen. Es werden Ressourcen bereitgestellt, um das regionale Engagement zu unterstützen, die Zugänglichkeit zu verbessern und sicherzustellen, dass Nutzer in Syrien mit branchenführenden Produkten und erstklassigen Tools für die Navigation im Kryptoraum ausgestattet sind. Ab sofort können syrische Nutzer die Plattform mit allen Funktionen nutzen. 