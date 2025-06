realme Summer Party: ein großes Event und eine exklusive Zusammenarbeit mit TikTok

realme, eine der weltweit führenden Smartphone-Marken, feierte am 6. und 7. Juni am Fuße des Eiffelturms ein Sommerfestival voller spannender Aktivitäten. Die Besucher konnten ihre Geschicklichkeit beim Ringwerfen testen, Erinnerungsfotos im Photobooth-Van machen oder exklusive Geschenke mit nach Hause nehmen. Jeder Teilnehmer erhielt einen Gutschein, den er in einem speziellen Bereich gegen einen Preis einlösen konnte, um das Festivalerlebnis noch zu krönen.

Live-Foto von der realme Summer Party und der neuen GT 7 Dream Edition

Ein festliches Event am Fuße des Eiffelturms

Das Event war dank des Engagements der Teilnehmer vor Ort und in den sozialen Medien ein großer Erfolg. Viele Besucher teilten Fotos und Videos und trugen so zu einer dynamischen und freundlichen Atmosphäre bei, die durch die realme-Community noch verstärkt wurde.

Eine exklusive Zusammenarbeit zwischen realme und TikTok

Die Zusammenarbeit von realme und TikTok geht weit über dieses Event hinaus, denn die beiden Marken kooperieren bereits bei OOH- und DOOH-Plakatkampagnen mit mehr als 350 Werbetafeln in ganz Paris. Diese Zusammenarbeit wird sicherlich noch viele weitere Initiativen und Events nach sich ziehen, um den Erwartungen der Fans beider Marken noch besser gerecht zu werden.

Fokus auf realme-Innovationen: die GT 7-Serie

Besucher hatten die Möglichkeit, die neue GT 7-Serie von realme zu entdecken, die Smartphones umfasst, die modernste Technologien und Benutzerfreundlichkeit miteinander verbinden. Sie sind mit einem leistungsstarken Titan-Akku mit 7000 mAh ausgestattet und garantieren eine lange Akkulaufzeit, um die Nutzer den ganzen Tag lang ohne Kompromisse zu begleiten. Dank der ultraschnellen 120-W-SUPERVOOC-Ladefunktion lässt sich der Akku in nur 14 Minuten zu 50 % aufladen, was für einen ganzen Tag ausreicht. Eine vollständige Aufladung dauert nur 40 Minuten.

Das GT 7 ist mit dem Dimensity 9400e-Prozessor ausgestattet und vereint die neuesten Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz, darunter:

AI Planner: Tippen Sie einfach zweimal auf die Rückseite des Telefons, um eine eingegangene Nachricht in einen Kalendertermin zu verwandeln. AI Travel Snap Camera: KI verbessert Aufnahmen automatisch in Echtzeit und optimiert jedes Bild präzise und schnell.

Die neue Produktreihe ist nicht zuletzt aufgrund der Zusammenarbeit mit Aston Martin Aramco F1 ein großer Erfolg: Der erste Batch in Frankreich war bereits innerhalb von weniger als 48 Stunden ausverkauft! Das erste Modell, das aus der Zusammenarbeit mit Aston Martin Aramco F1 hervorgegangen ist, ist das realme GT 7 Dream Edition. Dieses in limitierter Auflage erhältliche Smartphone vereint hochwertiges Design mit der Tradition von Aston Martin Aramco F1.

