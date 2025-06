SFC Energy AG: Millionenauftrag in Dänemark und Expansion bis 2028!

Die SFC Energy AG ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen. Der Konzern hat am 04. Juni einen bedeutenden Großauftrag von Norlys Fibernet A/S in Dänemark erhalten. Dieser Auftrag unterstreicht die Rolle des Unternehmens bei der Bereitstellung nachhaltiger Energieversorgungslösungen für kritische Telekommunikationsinfrastrukturen.