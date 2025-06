UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR streicht 3500 Stellen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Genf (Reuters) - Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) gibt nach einem starken Rückgang von Hilfsgeldern die Streichung von rund 3500 Stellen bekannt.

Man werde sich auf Aktivitäten mit größter Wirkung für Flüchtlinge konzentrieren, sagte UN-Flüchtlingshochkommissar Filippo Grandi am Montag. Zudem würden Abläufe in der Zentrale und in örtlichen Vertretungen gestrafft. Die in Genf ansässige Organisation bezifferte die Einsparungen bei Personalkosten mit 30 Prozent.

Im März hatte UN-Generalsekretär António Guterres eine Arbeitsgruppe beauftragt, Vorschläge für eine UN-Reform mit Blick auf die Kosteneffizienz zu erarbeiten. Die Nachrichtenagentur Reuters meldete Anfang Mai unter Berufung auf ein internes Schreiben, diskutiert werde unter anderem eine Zusammenlegung von Teilen des Welternährungsprogramms, des UN-Kinderhilfswerks, der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und des UNHCR.

