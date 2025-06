Daimler: Mehr Vorrat und neue Technik als Lehren aus Seltene-Erden-Problem

Göteborg (Reuters) - Die Hindernisse bei der Versorgung mit wichtigen Rohstoffen aus China zwingen die Autobranche nach Worten von Daimler-Chefin Karin Radström kurzfristig zu mehr Vorratshaltung.

Schon aus der Chip-Krise während der Corona-Pandemie sei die Lehre gezogen worden, dass der Fahrzeugbau nicht mehr so stark wie früher auf eine Belieferung just-in-time, also mit dem kürzest möglichen zeitlichen Vorlauf, setzen könne, erklärte Radström am Dienstag am Rande einer Konferenz in der schwedischen Hafenstadt Göteborg. Seither habe der Lkw-Bauer die Lagerhaltung, etwa von Halbleitern, erhöht, auch wenn dadurch mehr Kapital gebunden werde. "Bei all dem, was in der Welt gerade vor sich geht, scheint das eine gute und notwendige Strategie zu sein."

Die Autoindustrie befürchtet derzeit, dass aufgrund neuer Exportvorschriften Chinas die Versorgung mit seltenen Erden, die für Magnete gebraucht werden, bald versiegt. Seit April müssen Exporteure neue Ausfuhrlizenzen beantragen, die nur langsam genehmigt werden. China dominiert den Markt dieser Rohstoffe, die für Elektromotoren bis hin zu Fensterhebern gebraucht werden.

Für den Einkauf von Daimler sei das derzeit ein großes Thema, das ständig verfolgt werde, sagte Radström. "Bis jetzt scheinen wir das, was wir brauchen, zu bekommen." Zu Produktionsausfällen sei es bisher nicht gekommen. Kurzfristig sei ein solcher Materialengpass nur schwer zu beheben. Langfristig könne die Entwicklung von Technik, die mit weniger seltenen Erden auskommt, die Abhängigkeit verringern.

