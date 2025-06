IRW-News: ACCESS Newswire: U.S. Polo Assn. begeht 135-jähriges Bestandsjubiläum bei Pitti Uomo 108 mit Frühlings-/Sommerkollektion 2026 und spektakulärer Jubiläumsveranstaltung in Santa Maria Novella in Florenz

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: U.S. Polo Assn. begeht 135-jähriges Bestandsjubiläum bei Pitti Uomo 108 mit Frühlings-/Sommerkollektion 2026 und spektakulärer Jubiläumsveranstaltung in Santa Maria Novella in Florenz

FLORENZ, IT und WEST PALM BEACH, FL / ACCESS Newswire / 17. Juni 2025 / U.S. Polo Assn., die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA) kehrt anlässlich der Pitti Uomo 108 nach Florenz zurück, wo es seine Frühlings-/Sommerkollektion 2026 präsentiert, die klassische, sportlich inspirierte Kleidung, Schuhe, Taschen und Accessoires umfasst, sowie eine einmalige Feier zum 135-jährigen Bestandsjubiläum abhält. In diesem Sommer findet die Ausstellung von U.S. Polo Assn. bei der Pitti Uomo zwischen 17. und 20. Juni am Stand 32 Cavaniglia statt - mit ganz besonderen Gästen, sportlichen Modellen und einer eindrucksvollen Präsentation der Marke und ihrer Kollektion. Das energiegeladene Thema der Show, PITTI BIKES, wird die legendäre Fortezza da Basso in einen pulsierenden Schauplatz für Mode und Lifestyle verwandeln und somit die perfekte Bühne für U.S. Polo Assn. schaffen - eine Marke, die auf Sport, Authentizität und zeitlosen amerikanischen Stil setzt.

U.S. Polo Assn. bei der Pitti Uomo 108

Die Ausstellung: ein immersives Erlebnis

Die Pitti Uomo 108 ist auch eine wichtige Veranstaltung für U.S. Polo Assn., die Feier von 135 Jahren sportlicher Inspiration und ein Meilenstein, der Tradition, Sport und den einzigartigen Geist des Polosports für jene würdigt, die Born to Play sind. Bei der bedeutsamsten Messe für Herrenmode der Welt wird U.S. Polo Assn. einen neu gestalteten Ausstellungsraum präsentieren, der ein immersives Erlebnis bietet und die Authentizität und die Tradition der Marke durch ein visuelles Erlebnis erzählt, das zur Feier des 135-jährigen Bestandsjubiläums geschaffen wurde.

Anlässlich des Jubiläums finden am Mittwoch, dem 18. Juni, eine Präsentation und ein Medienevent am Stand statt, an dem J. Michael Prince, CEO von U.S. Polo Assn. (USPA Global), und Lorenzo Nencini, CEO von INCOM S.p.A und Mitglied des Board von Pitti Immagine, teilnehmen werden. Neben Prince und Nencini werden die italienischen Lizenznehmer von U.S. Polo Assn., Augusto Bonetto als Vertreter von Bonis, Andrea Zini als Vertreter von EastLab und Franco Zuccon als Vertreter von EuroTrade, mit Stolz ihre jeweiligen Produkte präsentieren und mit Partnern, Händlern und anderen Markenvertretern sprechen.

Eine unvergessliche Nacht: Play for the Moment, Live for the Legacy

Am Abend des 18. Juni wird U.S. Polo Assn. die Feier anlässlich seines 135-jährigen Bestandsjubiläums im atemberaubenden Chiostro Grande im historischen Complesso di Santa Maria Novella veranstalten, zu der nur geladene Gäste Zugang haben. Gäste aus allen Teilen der Welt werden zu diesem exklusiven Event zusammenkommen, um auf die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft einer Marke anzustoßen, die aus dem Polosport hervorgegangen ist und deren Geschichte bis ins Jahr 1890 zurückreicht.

Der Abend, der vom renommierten italienischen Schauspieler und Autor Roberto Ciufoli moderiert wird, beginnt mit einem Dinner nur für geladene Gäste, gefolgt von einem Live-Auftritt des italienischen Musikstars Clara, und endet mit einem spannungsgeladenen DJ-Set des legendären Benny Benassi. Die Gäste werden außerdem eine immersive Kunstperformance erleben, die von den visionären Künstlern Luca Agnani und Pietro Terzini kuratiert wird, die diese Feier zu einer multisensorischen Hommage an U.S. Polo Assn. machen, die die Tradition der Marke würdigt und gleichzeitig optimistisch in die Zukunft blickt.

Die Weine für diesen Abend werden von Marchesi Frescobaldi bereitgestellt, einem weltbekannten Unternehmen, das die Essenz der Toskana und ihre außergewöhnliche Begabung für den Weinbau verkörpert.

Ich freue mich, nach Florenz zurückzukehren, in eine Stadt, die für Kunst, Handwerkskunst und zeitlosen Stil steht, um U.S. Polo Assn. zusammen mit unseren europäischen Partnern bei der Pitti Uomo 108 zu vertreten - der weltweit bekanntesten Messe für Herrenmode, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, jenem Unternehmen, das die milliardenschwere globale Marke U.S. Polo Assn. verwaltet und vermarktet. In diesem Jahr wird unserer Präsenz in Florenz eine noch größere Bedeutung zuteil, zumal wir das 135-jährige Bestandsjubiläum von U.S. Polo Assn. mit einer dynamischen Ausstellung und einer unvergesslichen Party feiern, bei der einige der renommiertesten Namen Italiens aus Musik und Kunst an einem solch symbolträchtigen Ort vertreten sind.

Es ist ein außergewöhnlicher Moment für unsere globale Marke, unsere sportlich inspirierte Tradition zu würdigen und gleichzeitig die zukunftsorientierte Dynamik von U.S. Polo Assn. auf einer der einflussreichsten Bühnen der Modewelt zu feiern, fügte Prince hinzu.

Eine vollständige Lifestyle-Kollektion für Frühling/Sommer 2026

Die von Incom, dem Lizenznehmer für Südwest- und Mitteleuropa, präsentierte Kleidungskollektion Frühling/Sommer 2026 von U.S. Polo Assn. bietet eine zeitgemäße, von der Tradition inspirierte Lifestyle-Garderobe für Damen und Herren. Die Kleidungskollektion basiert auf Kernkapseln und verbindet hochwertige Materialien, moderne Silhouetten und lebendige saisonale Farbpaletten.

Die Frühlings-/Sommerkollektion 2026 von U.S. Polo Assn. hier in Florenz - meiner Stadt und dem pulsierenden Herzen der Mode - zu präsentieren, ist ein unbeschreibliches Gefühl, sagte Lorenzo Nencini, President von Incom S.p.A. Als stolzes Mitglied des Board von Pitti Immagine und exklusiver Kleidungspartner dieser unglaublichen globalen Marke bin ich stolz darauf, zum 135-jährigen Bestandsjubiläum von U.S. Polo Assn. und dessen Feierlichkeiten auf einer solch großartigen und bedeutsamen Bühne beitragen zu dürfen.

Incom bringt nicht nur Produkte, sondern auch Leidenschaft in die Fortezza da Basso. Und das machen wir mit italienischer Handwerkskunst und globaler Vision. Dieser Moment ist eine Hommage an alles, was U.S. Polo Assn. aufgebaut hat - und an alles, was noch kommen wird, fügte er hinzu.

Kleidungskollektion

Die neue Kleidungskollektion für Herren und Damen für diese Saison basiert auf unterschiedlichen Kapseln, die die Kernwerte von U.S. Polo Assn. widerspiegeln: Authentizität, Funktionalität und zeitloser Stil.

- Tradition: Eine temperamentvolle Hommage an den Polosport mit auffälligen Streifen, charakteristischen Drucken, Häkelakzenten, Perlenstickereien und handgestickten Logos in leuchtenden Sommerfarben.

- Premium: Ausgeklügelte Ausgangsmaterialien aus Leinen, Supima-Baumwolle und Hanf-Jersey, mit natürlichen Farbstoffen veredelt für einen eleganten Sommerlook.

- Maßgeschneidert: Weiche Silhouetten aus Baumwoll-Leinen-Mischungen und eleganten neutralen Farben. Moderne Anzüge, leichte Strickwaren und frische Hemden definieren eine neue, entspannte Eleganz.

- Saisonale Farbpalette: Denken Sie an klassische Rot-, Weiß- und Blau-Washed-Denim-Töne, die durch Akzente in Zitrus-, Korallen-, Himmelblau- und Limettenfarben aufgewertet werden - und Americana in eine neue Ära führen.

Handtaschenkollektion

Die Taschenkollektion von Eastlab für Frühling/Sommer 2026 verbindet sportlich inspirierte Funktionalität mit sommerlichem Charme für Damen und Herren.

- Damenkollektion: Von eleganten, ultraleichten Nylonmodellen über wandelbare 2-in-1-Taschen bis hin zu vom Reitsport inspirierten Satteltaschen bietet die Kollektion Optionen für den Alltag und für elegante Anlässe. Zu den Höhepunkten zählen die Satin-Produktlinie Ceremonial und die bestickten Beach-Modelle aus Frottee und Mesh.

- Herrenkollektion: Mit dem Tennis-Rucksack wird ein stilvolles, wasserabweisendes Design mit funktionalen Taschen für ein Leben in Bewegung eingeführt. Weitere Neuheiten sind hochwertige Business- und Freizeit-Taschen, bei denen Vielseitigkeit und Details im Vordergrund stehen.

- Umwelt im Fokus: Die Taschen der Sonderedition zum 135-jährigen Bestandsjubiläum sind in Rot, Weiß und Blau erhältlich und verfügen über umweltbewusste Details wie Wasserflaschenfächer.

Schuhkollektion

Bonis definiert sportlichen Chic mit einer Schuhkollektion neu, die klassische amerikanische Tradition mit den zurzeit angesagtesten Streetwear-Looks verbindet.

- Für sie: Die Espadrilles Ibiza und Samoa kehren mit neuen Strasssteinen und auffälligen Stickereien zurück, während die Sandalen Jada und Milly mit klaren Linien und modernen Plateausohlen die Show stehlen.

- Für ihn: Klassische Slipper werden mit neuen Schnürschuhen kombiniert und frische Silhouetten wie der Laufschuh Swift und der Sneaker Seneka sorgen für einen lebendigen, jugendlichen Touch.

- Trends: Von Retro-Laufschuhen bis hin zu urbanen Sandalen - die Kollektion bietet vielseitige Sommermode, ohne dabei auf Komfort oder Funktionalität zu verzichten.

Uhren- und Schmuckkollektion

EuroTrade präsentiert erstmals eine raffinierte Uhren- und Schmuckkollektion, die mit ihrem auffälligen Stil und verspielten Farben die Essenz sommerlicher Eleganz einfängt.

- Uhren: Premium-Materialien wie Satin und weiches Leder treffen auf auffällige Details, einschließlich farbenfroher Zifferblätter in der Produktlinie Jayden sowie luxuriöser Armbänder in der Kollektion Vivian.

- Schmuck: Eine auffällige und ausdrucksstarke Kollektion mit metallischen Oberflächen und fröhlichen Farbtönen. Von den kühlen Blautönen von Maisie bis zu den lebhaften Farben von Naomi - jedes Stück wurde konzipiert, um den täglichen Stil aufzuwerten.

- Erlebnis im Laden: EuroTrade bringt außerdem die USPA Watch Collection Case auf den Markt - eine sichere, diebstahlgeschützte Vitrine, die nun in den Läden von U.S. Polo Assn. erhältlich ist und den Kunden ein haptisches, einladendes Einkaufserlebnis bietet.

Die Präsenz von U.S. Polo Assn. bei der Pitti Uomo 108 ist mehr als nur eine Präsentation - sie ist ein regelrechter Meilenstein. Mit einer gewagten, modernen Kollektion und einer spektakulären Feier in Florenz würdigt die Marke weiterhin ihre Wurzeln im Polosport und blickt gleichzeitig zuversichtlich in die Zukunft der Mode.

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Poloclubs und Polospielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde und seinen Sitz im USPA National Polo Center in Wellington (Florida) hat. Dieses Jahr feiert die U.S. Polo Assn. zusammen mit der USPA 135 Jahre sportliche Inspiration. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.100 Einzelhandelsgeschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausenden von weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten und Star Sports in Indien werden jetzt mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

Laut License Global gilt U.S. Polo Assn. durchgängig als einer der global führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, NBA und MLB. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales und digitales Wachstum anerkannt. Aufgrund seines enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige beachtenswerte Medienquellen rund um den Globus zu nennen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte uspoloassnglobal.com und folgen Sie @uspoloassn.

Über Incom S.p.A.

Incom S.p.A. wurde 1951 in Montecatini Terme (PT) gegründet und verwaltet als Lizenznehmer die Kleidung für die Marke U.S. Polo Assn. in Westeuropa, die weltweit ikonische Kleidungsmarken produziert und vertreibt. Darüber hinaus ist Incom einer der wichtigsten Lieferanten von Militär- und Paramilitärkleidung für den italienischen Staat, sowohl für Uniformen als auch für technische Kleidung. Seit Januar 2008 produziert und vertreibt das Unternehmen in Westeuropa Herren-, Damen- und Kinderkleidung unter der Marke U.S. Polo Assn. mit Rekordumsätzen und -wachstum. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.incomitaly.com.

Über Bonis S.p.A.

Bonis ist der exklusive Lizenznehmer für Schuhe der Marke U.S. Polo Assn. in Westeuropa. Das 1970 gegründete Unternehmen Bonis ist ein führender Anbieter im Schuhgeschäft und Partner einiger der einflussreichsten internationalen Marken. Es hat seinen Sitz im Herzen des Schuhzentrums Asolo und Montebelluna, der Heimat der bedeutsamsten Sportmarken. Bonis arbeitet mit Eigenmarken, Auftragsfertigung und Lizenzierung. Besuchen Sie www.bonis-spa.com.

Über Eastlab S.r.l.

Eastlab S.r.l. ist der exklusive Lizenznehmer für Taschen und Accessoires der Marke U.S. Polo Assn. in Europa. Das 2015 gegründete Unternehmen Eastlab S.r.l. ist heute eines der führenden italienischen Unternehmen bei der Herstellung und dem Vertrieb von Taschen, Accessoires und Reisetaschen. Durch seine gezielte Ausrichtung auf die Bedürfnisse des Marktes und seine Leidenschaft für seine Arbeit hat Eastlab schnell eine hohe Glaubwürdigkeit in der Branche und das Vertrauen wichtiger internationaler Partner erlangt. Besuchen Sie www.eastlab.it.

Über EuroTrade S.r.l.

EuroTrade ist der Lizenznehmer von U.S. Polo Assn. in Westeuropa für Uhren und Accessoires. EuroTrade mit Hauptsitz in Italien wurde 1987 gegründet und ist auf die Herstellung und den Vertrieb hochwertiger Uhren und Accessoires spezialisiert, die durch originelles Design und innovative Technologie bestechen. EuroTrade bietet dem Markt originelle und trendige Accessoires für jeden Anlass. Besuchen Sie www.incomitaly.com/en/euro-trade-s-r-l/.

Kontaktinformationen

Stacey Kovalsky

U.S. POLO ASSN. GLOBAL HQ

skovalsky@uspagl.com

+1-954-673-1331 (WhatsApp)

Paola Varani

HUB PRESS OFFICE (INCOM in Italien)

paolavarani@hubcomm.net

Laura Varani

HUB PRESS OFFICE (INCOM in Italien)

lauravarani@hubcomm.net

Laura Manfrin

TWINS PRESS OFFICE (BONIS & EASTLAB in Italien)

laura@twins-pr.com

Maura Busatto

TWINS PRESS OFFICE (BONIS & EASTLAB in Italien)

maura@twins-pr.com

Gaia Grassi

HUB PRESS OFFICE (INCOM in Italien)

gaiagrassi@hubcomm.net

