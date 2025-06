Aktien New York: Investoren halten vor Fed-Zinsentscheid inne

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Auf und Ab der vergangenen Tage und kurz vor dem Zinsentscheid der Notenbank Fed haben sich Anleger am Mittwoch an den US-Börsen im frühen Handel zurückgehalten. Der Leitindex Dow Jones Industrial trat mit 42.2240 Punkten quasi auf der Stelle. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,1 Prozent auf 5.988 Punkte zu. Der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 gewann 0,2 Prozent auf 21.757 Zähler.

Vorbörslich veröffentlichte Daten vom Immobilien- und Arbeitsmarkt hatten keinen Einfluss auf die Kurse. Eine Zinssenkung gilt am Markt als praktisch ausgeschlossen. Obwohl US-Präsident Donald Trump weiterhin Druck auf Fed-Chef Jerome Powell macht, die Zinsen zügig und deutlich nach unten zu schrauben, dürfte die Notenbank den Leitzins in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent belassen./bek/he