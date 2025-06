Dax niedriger erwartet - Fed-Entscheid im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten.

Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex 1,1 Prozent tiefer bei 23.434,65 Punkten geschlossen. Für erneut fallende Kurse an den Börsen sorgte der anhaltende Konflikt zwischen dem Iran und Israel. Verunsichert blickten Anleger vor allem auf den erneuten Anstieg des Ölpreises.

Im Mittelpunkt am Mittwoch steht der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Trotz anhaltender Kritik aus dem Weißen Haus dürften die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell eine Zinssenkung auf die lange Bank schieben. Der geldpolitische Schlüsselsatz wird damit voraussichtlich in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent bleiben. In diesem Bereich liegt er bereits seit Dezember 2024 - sehr zum Ärger von US-Präsident Donald Trump, der auf eine kräftige Senkung dringt.

Bei den Konjunkturdaten blicken Börsianer vor allem auf die endgültigen Inflationsdaten für die Euro-Zone im Mai. Auf der Unternehmensseite steht unter anderem die Hauptversammlung von Delivery Hero im Terminkalender.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Dienstag

Dax 23.434,65

EuroStoxx50 5.288,68

EuroStoxx50-Future 5.288,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Dienstag Prozent

Dow Jones 42.215,80 -0,7%

Nasdaq

S&P 500 5.982,72 -0,8%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei 38.812,69 +0,7%

Shanghai 3.380,77 -0,2%

Hang Seng 23.697,63 -1,2%

