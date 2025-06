Deutsche Pfandbriefbank will deutschen Immobilieninvestor kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Deutsche Pfandbriefbank verhandelt über die Mehrheitsübernahme eines deutschen Immobilienverwalters. Man befinde sich in fortgeschrittenen Gesprächen, der namentlich nicht genannte ins Auge gefasste Real-Estate-Investment-Manager habe Ende 2024 ein Vermögen im niedrigen einstelligen Milliarden-Euro-Bereich verwaltet, teilte der Finanzierer von Gewerbeimmobilien am Mittwoch in München mit. Der Kaufpreis liege voraussichtlich im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Mit dem Geschäft wolle die Bank ihren Bereich "pbb invest" stärken, hieß es. Die Übernahme brauche die Zustimmung von Behörden./men/stw