US-Anleihen: Kursgewinne vor US-Zinsentscheidung

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) legte um 0,24 Prozent auf 111,11 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe fiel auf 4,35 Prozent.

Der Krieg zwischen dem Iran und Israel sorgt weiterhin für Verunsicherung. Während über einen möglichen Kriegseintritt der USA spekuliert wird, haben Israel und Iran ihre wechselseitigen Angriffe fortgesetzt.

US-Präsident Donald Trump will sich nicht auf einen klaren Kurs mit Blick auf den Iran festlegen. "Niemand weiß, was ich tun werde", sagte der Republikaner vor dem Weißen Haus auf die Frage, ob er einen US-Schlag gegen iranische Nuklearanlagen erwäge. "Ich könnte es tun. Ich könnte es nicht tun", sagte Trump - und wenn, dann werde er das auch nicht im Vorhinein verkünden. Die Unsicherheit dürfte also weiter hoch bleiben.

Generell hielten sich die Anleger am deutschen Anleihemarkt vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank zurück, die im weiteren Verlauf erwartet wird. Die meisten Analysten gehen davon aus, dass die Fed den Leitzins trotz anhaltender Kritik aus dem Weißen Haus nicht antasten wird. Die Notenbank sieht mit Blick auf ihre Ziele derzeit kaum Handlungsbedarf, denn die Inflationsrate ist nahe ihrem Ziel von zwei Prozent, und auch die Lage am Arbeitsmarkt ist weiter robust.

"Spannender als die aktuelle Entscheidung wird daher wohl die begleitende Kommunikation sein", schreiben Experten der Landesbank Hessen-Thüringen. Nach zuletzt enttäuschend ausgefallenen US-Konjunkturdaten dürfte die Fed die Tür für eine Zinssenkung geöffnet halten./jsl/he